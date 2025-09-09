Carabanchel acoge la ruta de la tapa ‘Ven a Vivirlo’ con 16 establecimientos participantes

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo; el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, y el jefe de Ventas de Mahou San Miguel, Alfonso Rodríguez, inauguraron ayer la Ruta de la Tapa ‘Ven a Vivirlo’ en Carabanchel, una propuesta gastronómica y turística impulsada por Hostelería Madrid y Mahou San Miguel con el apoyo del Ayuntamiento. La ruta reúne a 16 establecimientos del distrito que ofrecen tapas exclusivas hasta el 14 de septiembre.

Maíllo destacó que “la gastronomía madrileña es uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad y el plan perfecto para redescubrir y vivir nuestros barrios”.

Para la concejala, “con ‘Ven a Vivirlo’ avanzamos en la descentralización del turismo, distribuyendo el impacto positivo de la actividad por toda la ciudad y poniendo en valor el talento gastronómico”.

Por su parte, Izquierdo subrayó que “Carabanchel, es decir Distrito11, se consolida como un referente gastronómico en Madrid”, a la vez que ha señalado que “esta ruta es una magnífica oportunidad para mostrar la pujanza de nuestra hostelería y atraer tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de la mejor tradición culinaria del distrito”.

La iniciativa forma parte de la segunda edición de ‘Ven a Vivirlo’, que incluye también rutas en San Blas-Canillejas, Moratalaz, Retiro y Olavide. Los establecimientos hosteleros adheridos están ofreciendo una tapa especial y un tercio de Mahou San Miguel y con las consumiciones los usuarios podrán participar también en una promoción digital. En todas las rutas, un jurado profesional valorará las tapas presentadas para elegir las tres mejores de cada uno de los barrios.

Los 16 locales participantes en Carabanchel son: Bar Melgar, Martino’s, Cafetería H13, Roseta, Taberna Marqués de Vadillo, Astral, Alfonsillo, Taberna D’Martín, Tarifa, La Chulapa, Bar La Plaza, La Chata, Bloque de Ávila, Doña Patata, Roberangelo Rock Bar y Georgie’s Bar&Grill.