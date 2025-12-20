Receta del arroz caldoso con bogavante, un clásico del mar

El arroz caldoso con bogavante es una receta que fusiona el sabor del mar con el arroz en una combinación excepcional.

Este manjar se prepara en lugares como Galicia y la Barceloneta, y ahora te traigo la oportunidad de hacerlo en tu propia cocina con unos sencillos trucos.

Este arroz no es un plato cotidiano.

El precio del bogavante puede ser elevado, pero si optas por el congelado, conseguirás un resultado delicioso y más asequible.

La esencia de este plato radica en el fumet casero.

Sin él, la magia se desvanece.

Ingredientes para 4 personas

Utiliza estos ingredientes para lograr un arroz caldoso ideal. Basado en recetas de Directo al Paladar y Mariscos O Grove.

300 g de arroz redondo o bomba

1 bogavante (fresco o congelado, entre 600 y 800 g)

(fresco o congelado, entre 600 y 800 g) 1 tomate

1 pimiento verde italiano

1 pimiento rojo

1 cebolla mediana (opcional, al estilo gallego)

(opcional, al estilo gallego) 2 dientes de ajo

1 litro de caldo de pescado casero (cuatro veces el volumen del arroz)

(cuatro veces el volumen del arroz) Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Perejil fresco picado (para decorar)

(para decorar) Azafrán (unas hebras, opcional)

Para el fumet: cabezas de gamba, pescado de roca, zanahoria y vino blanco.

Pasos para el fumet casero

El fumet es lo que marca la diferencia. Empieza por aquí.

Sofríe pescado de roca junto con las cabezas de gamba o los bigotes del bogavante a fuego fuerte. Agrega las verduras cortadas en media luna: zanahoria, pimiento, ajo y tomate. Incorpora vino blanco y agua. Deja hervir dos horas a fuego lento. Cuela bien.

En Directo al Paladar, utilizan raspas de rodaballo. Asegúrate de filtrar adecuadamente para obtener un caldo limpio.

El sofrito, base del sabor

Pica todos los ingredientes finamente. Tómate tu tiempo.

Calienta aceite en una cazuela amplia.

Sofríe cebolla, ajo, pimientos y tomate durante 10 a 15 minutos a fuego medio.

Añade la cabeza del bogavante. Mezcla todo bien.

En la Barceloneta, suelen agregar sepia, calamar y melsa. Después echan vino blanco y dejan evaporar.

Cocina el arroz caldoso

Es momento de añadir el arroz. Aquí la precisión es clave.

Incorpora los 300 g de arroz. Remueve hasta que adquiera un tono nacarado durante dos minutos. Vierte caldo caliente (cuatro veces la cantidad del arroz para que quede caldoso). Añade azafrán y sal. Cocina siete minutos a fuego vivo, luego ocho minutos a fuego lento. En total, serán quince minutos. Rompe las pinzas con un mortero. Agrega cola y pinzas del bogavante. Cuece tres minutos más. Tapa la cazuela y deja reposar cinco minutos. Espolvorea perejil por encima.

En Ca la Montse, suelen terminarlo en el horno durante trece a quince minutos a alta temperatura con el bogavante cortado por la mitad.

Variaciones por regiones

Cada región aporta su propio toque especial.

Región Toque especial Fuente Galicia Cebolla, tomate rallado, un dulce y firme bogavante gallego. Ideal maridarlo con albariño. Mariscos O Grove Barceloneta Sepia, calamar, mejillones y chirlas. Fumet elaborado con un xup-xup durante dos horas. Ca la Montse General Añadir ñora majada y jengibre para un toque meloso en Alicante. Alicante Turismo

El destacable bogavante gallego es conocido por su carne jugosa; puedes adquirirlo fresco o cocido online.

Trucos para que salga perfecto

No te equivoques siguiendo estos consejos.

Si utilizas bogavante congelado, descongélalo lentamente.

Prueba la sazón antes de finalizar la cocción; el marisco aporta un sabor potente, así que no te excedas con las especias.

Proporción: utiliza el doble o triple de caldo si quieres que quede caldoso; reduce si prefieres una textura melosa o seca.

Una cazuela de barro le dará ese toque rústico perfecto; sirve como plato único..

El reposo es fundamental: déjalo tapado entre cuatro y cinco minutos.

«Un buen arroz no tiene prisa; quizás ese poso sea lo que hace al mejor arroz de la Barceloneta», comparte la receta familiar de la abuela Montse.

Con qué acompañar

Este plato es contundente; ve a lo sencillo.

Aperitivo: almejas a la marinera o coquinas a la plancha son opciones ideales.

Vino: un buen Albariño o godello gallego complementan perfectamente el marisco..

o godello gallego complementan perfectamente el marisco.. Postre: un refrescante sorbete de limón.

En Directo al Paladar, consideran este plato como una comida familiar perfecta para celebraciones especiales.

Por qué elegir arroz caldoso con bogavante

Es tradicional y delicioso. Une familias en Galicia, genera emociones en la Barceloneta. Con fumet casero y un buen bogavante fresco, ¡seguro que triunfas! Aunque su precio puede ser elevado, cada bocado merece realmente la pena.

Anímate a probarlo en casa; ajusta el caldo si prefieres una textura melosa. En Mariscos O Grove, lo ofrecen listo para cocinar.

Este plato evoca los sabores auténticos de nuestras costas españolas. Hazlo tuyo y disfruta cada cucharada.

(Palabras: 852)