¿Preparados para dejar a todos boquiabiertos sin enredos? El pollo asado al horno es esa receta espectacular y sencilla que necesitas para brillar este 2026. En lacocinadefrabisa.lavozdegalicia.es, lo destacan como una opción perfecta para quienes están empezando: el horno se encarga del trabajo duro. Ideal para cenas familiares o con amigos, se adapta a las tendencias de cocina simple, saludable y reconfortante que marcarán este año.

Lo preparo con frecuencia porque queda jugoso por dentro y crujiente por fuera. No hace falta ser un experto culinario. Solo necesitas un buen pollo, especias básicas y tiempo en el horno. En 2026, con el resurgir de los platos tradicionales reinterpretados, este clásico vuelve a estar de moda. Dale un toque contemporáneo añadiendo hierbas frescas o zanahorias confitadas al tomillo, como sugiere la fuente mencionada.

Ingredientes para 4 personas

1 pollo entero de aproximadamente 2 kg

4 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra molida

2 limones

Hierbas frescas: romero, tomillo o laurel

Patatas o zanahorias para guarnición (opcional)

Aprovecha ingredientes locales y de temporada para alinearte con la sostenibilidad real, una tendencia que está marcando el año. El pollo es una opción económica y versátil.

Pasos para cocinarlo

Prepara el pollo: Limpia bien el pollo tanto por dentro como por fuera. Sécalo con papel de cocina para conseguir una piel crujiente. Sazona: Tritura los ajos junto con sal. Unta el pollo con aceite, ajo, sal, pimienta y el zumo de un limón. Introduce rodajas del otro limón y hierbas en su interior. Horno listo: Precalienta a 200ºC. Coloca el pollo en una bandeja rodeado de patatas peladas. Rocía con aceite. Hornea: Aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Baja a 180ºC durante los últimos 30 minutos. Pincha: si sale jugo claro, ya está. Reposa: Deja reposar durante 10 minutos fuera del horno antes de cortar.

El resultado es una piel dorada y carne tierna. Sirve acompañado de una ensalada fresca o guisantes, como propone lacocinadefrabisa. En 2026, buscamos platos ligeros pero llenos de sabor.

Por qué triunfarás con esta receta

Fácil : El horno trabaja por ti. Ideal si andas corto de tiempo.

: El horno trabaja por ti. Ideal si andas corto de tiempo. Económica : Un pollo asequible que rinde para varios comensales.

: Un pollo asequible que rinde para varios comensales. Versátil : Puedes adaptarla a tus gustos personales. Añade miso para darle un toque umami japonés, tendencia que está ganando popularidad.

: Puedes adaptarla a tus gustos personales. Añade miso para darle un toque umami japonés, tendencia que está ganando popularidad. Saludable: Pobre en alimentos procesados; si incluyes verduras, aporta fibra. Se ajusta a la revolución vegetal y cocina basada en evidencia.

Desde lacocinadefrabisa, lo sugieren en menús para fin de año: «una opción económica, sabrosa e ideal para principiantes —porque el horno hace prácticamente todo». Yo le añado zanahorias confitadas: corta las zanahorias y confítalas en aceite y tomillo durante 30 minutos a 180ºC. Quedan fantásticas, sanas, ricas y bonitas.

Trucos para el éxito

Crocancia extra : Asegúrate de secar bien el pollo y utiliza una rejilla en la bandeja.

: Asegúrate de secar bien el pollo y utiliza una rejilla en la bandeja. Jugoso : Evita abrir mucho el horno. Un termómetro te ayudará; busca 75ºC en el muslo.

: Evita abrir mucho el horno. Un termómetro te ayudará; busca 75ºC en el muslo. Tendencia 2026 : Prueba vinagre infusionado en la marinada para aportar acidez. O añade legumbres como guarnición para incorporar fibra.

: Prueba vinagre infusionado en la marinada para aportar acidez. O añade legumbres como guarnición para incorporar fibra. Personaliza: La personalización está a la orden del día. Para una opción vegetariana, hazla con coliflor.

Combínalo con postres sencillos como cuencos de piña, mango y yogur griego. O flan de turrón sin necesidad de horno. Así cerrarás un menú triunfal.

Este plato refleja lo que será el año 2026: sostenibilidad, simplicidad y placer sin renuncias. Cocina local y productos cercanos son claves. Prepara por la mañana y hornea justo antes de servir; así como sugieren hacer con el solomillo Wellington mencionado. Sin embargo, el pollo destaca por su facilidad.

En casa lo servimos con puré de patata instantáneo MAGGI, que se perdona en fiestas. También puedes optar por una ensalada refrescante. Invitados felices mientras tú disfrutas del momento.

Si quieres más ideas, no dudes en consultar los recopilatorios navideños de lacocinadefrabisa. O echa un vistazo a tendencias como las grasas animales conscientes. Este pollo asado es tu mejor aliado para lograr un gran éxito en este 2026. ¡Anímate a probarlo y cuéntame cómo te sale!

