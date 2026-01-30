Fueron tres días de viaje por una cocina que une tradición y futuro, dejando huella en el paladar

Las gastronomía peruana conquistó Madrid Fusión 2026

De la calidez limeña a los aromas de la selva y la costa norte, la participación peruana reafirmó que su gastronomía es mucho más que sabor: es identidad, historia y emoción.

Las gastronomía peruana conquistó Madrid Fusión 2026
Stand de Perú en Madrid Fusión Promperú
Archivado en: Gastronomía

Más información

Los chefs españoles piden menos regulación y sentarse con “quien tiene la capacidad de legislar”.

Los chefs españoles piden menos regulación y sentarse con “quien tiene la capacidad de legislar”.

Madrid Fusión 2026: Viajar a Lima, el Amazonas o la costa norte peruana a través del paladar

Madrid Fusión 2026: Viajar a Lima, el Amazonas o la costa norte peruana a través del paladar

Durante tres días, el corazón de IFEMA latió al ritmo del Perú. Entre aromas de ajíes, notas de café recién molido y murmullos de admiración, PROMPERÚ cerró su participación en Madrid Fusión 2026 con un mensaje claro: el país andino no solo cocina, sino que emociona.

Lima, donde el sabor tiene alma

El recorrido comenzó en Lima, capital del sabor y orgullo continental, reconocida como Mejor Ciudad Gastronómica de América Latina 2025 en los World Culinary Awards.

En un stand de 100 metros cuadrados ambientado como una taberna limeña, los chefs Paula Gutiérrez y Roberto Suhuay llevaron a los asistentes por un viaje sensorial entre ceviches reinventados, ajíes multicolores y la elegancia de una cocina que mezcla memoria y vanguardia.

John Torres construyó la experiencia recordando que, en Lima, el pan y el café también cuentan historias: las del esfuerzo diario, de las madrugadas que huelen a horno y de las manos que convierten cada grano en arte.

Amazonía viva: el bosque que cocina

El segundo día trajo un cambio de clima. Del bullicio limeño se pasó al susurro de la selva, al murmullo de los ríos y al verdor que alimenta. La chef Cindy Reategui presentó su visión de una Amazonía que se reinventa sin perder su raíz: una cocina que nace del respeto por la tierra y que empodera a las mujeres de comunidades nativas.

Los chefs Omar Malpartida y Luis Arévalo se encargaron de cerrar la jornada con platos que deslumbraron por su exotismo y equilibrio, demostrando que la biodiversidad amazónica puede ser tan sofisticada como emocionante.

Costa norte: legado y fuego

En la última jornada, el protagonista fue el norte peruano: Lambayeque, Piura y Tumbes. Allí, donde el mar se funde con el fuego y la memoria, nacen los sabores intensos que definen esta región. Robert Richter y Juan Alfonso Urrutia unieron sus talentos en un almuerzo a cuatro manos que fue un homenaje a las raíces mochicas y al mestizaje nikkei. No faltó el café peruano, ese elixir que resume, en cada sorbo, el alma del país.

Un país que se saborea

Perú cerró su presencia en Madrid Fusión junto a figuras como Johnny Schuler, embajador del pisco, y Harry Neira, maestro del café, reafirmando su título de Mejor Destino Culinario del Mundo. Pero más allá de los premios, lo que deja es un deseo difícil de borrar: viajar al Perú, perderse entre sus mercados, conversar con sus cocineros y entender que allí, cada plato cuenta una historia antigua y siempre nueva.

Los mejores productos de gastronomía

PRODUCTOS DE GASTRONOMÍA
Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]