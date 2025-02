Sanidad retira una marca de arroz por motivos de seguridad alimentaria: ¿está en tu casa?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), bajo el Ministerio de Sanidad, ha emitido una nueva alerta sanitaria arroz que afecta a un tipo específico de arroz congelado.

Se trata del 4 Golden Savoury Rice Steam Bags, de la marca Iceland, y la alerta afecta únicamente a los envases con fecha de consumo preferente 16 de noviembre de 2025. Este arroz, vendido en formato congelado de 600 gramos, ha sido distribuido en algunas regiones como Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque AESAN advierte que podría haber llegado a otras zonas.

Detalles del producto retirado del mercado

Nombre del producto: 4 Golden Savoury Rice Steam Bags

Marca: Iceland

Aspecto del producto: bolsa de plástico

Fecha de consumo preferente: 16/11/2025

Peso de unidad: 600 g

Temperatura: congelación.

Detalles del producto afectado

El motivo de la retirada es la presencia de alérgenos no declarados en el etiquetado, lo que supone un riesgo para personas alérgicas a crustáceos, pescado, moluscos y leche (incluidas trazas). AESAN recomienda que quienes tengan estas alergias eviten su consumo. Para el resto de la población, el arroz no representa un peligro.

Identificación del lote afectado por la alerta sanitaria arroz

El lote afectado tiene una fecha de consumo preferente del 16 de noviembre de 2025.

Marcas y variantes implicadas en la retirada

Solo está implicada la marca Iceland y el producto específico «4 Golden Savoury Rice Steam Bags».

Fecha de caducidad e información nutricional

La fecha de consumo preferente es el 16 de noviembre de 2025. El producto se vende en envases de 600 gramos.

Supermercados y establecimientos donde se distribuía

El producto se distribuía principalmente en los supermercados de la cadena belga Iceland en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la AESAN advierte que podrían haber llegado algunos lotes sueltos a otras regiones.

Recomendaciones para los consumidores

¿Qué hacer si has comprado este arroz?

Si has comprado este producto y tienes alguna de las alergias mencionadas, no debes consumirlo. Para el resto de la población, no hay riesgo asociado al consumo del arroz.

Cómo solicitar la devolución o cambio del producto

Se recomienda devolver el producto al punto de venta donde fue adquirido.

Síntomas y riesgos asociados al consumo de este arroz

Para las personas alérgicas, el consumo de este producto podría provocar reacciones alérgicas. No se han reportado riesgos para el resto de la población.

Otras alertas sanitarias en alimentos emitidas por Sanidad

Listado de otros productos retirados recientemente

Recientemente, Sanidad ha emitido alertas sobre queso madurado elaborado con leche cruda Morbier DOP por posible presencia de Escherichia coli, y aceite de semillas de cáñamo debido a la presencia de una bacteria.

Historial de alertas sanitarias arroz y otros cereales

No se mencionan alertas específicas previas sobre arroz, pero Sanidad ha emitido varias alertas sobre diversos productos alimenticios en los últimos meses.

Consejos para detectar productos en riesgo

Se recomienda estar atentos a las alertas emitidas por la AESAN y revisar cuidadosamente el etiquetado de los productos, especialmente si se tienen alergias o intolerancias alimentarias.