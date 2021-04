Receta de arroz con pollo casero 👌

¿Aciertas siempre con la cantidad de caldo en los arroces? En esta receta de pollo con arroz y verduras te contamos los trucos para lograr un arroz delicioso sin complicaciones.

Puedes usar las verduras que más te gusten, además de las incluidas en la receta. En Periodista Digital te contamos las claves para preparar recetas de arroz ‘de primera’. En otro artículo hicimos paella de mariscos, hoy arroz con pollo al estilo casero.

Los errores más frecuentes al cocinar arroz

España es un país muy ‘arrocero’ hacemos arroces con todo, carne, pescado, pollo, verduras, en costra o al horno. Parece sencillo cocinar el arroz, pero a menudo se cometen errores, repasamos algunos de ellos:

El tipo de arroz

Escoger un tipo de arroz inadecuado: arroz es arroz, pero no todos son iguales, no tiene nada que ver un arroz para risotto que un arroz para ensaladas o un arroz basmati.

Si usas el arroz tradicional el redondo para ensalada no queda igual que con arroz largo. El arroz bomba es ‘la joya de la corona’ ideal para paellas pero también es más caro, este si lo puedes sustituir por arroz de grano redondo, ¡pero no se te ocurra hacer una paella con arroz largo!

La proporción de caldo o agua

A menudo añadimos caldo al arroz ‘a ojo’ y algunas veces metemos la pata. Basta que hayas añadido un poco más de arroz, para que el líquido no sea suficiente y el arroz se pegue. Hay unas reglas muy sencillas para acertar con el caldo.

Separa la cantidad de arroz que vas a usar previamente, y no en el momento, de esta forma evitarás que añadas ‘un pellizco más’ de arroz por si acaso, y el caldo se te pueda quedar corto.

Si preparas arroz seco, usa una parte de arroz y al menos el doble o incluso 2,5 más de caldo. Si lo que buscas es un arroz tipo meloso, la cantidad de caldo que necesitarás es una parte de arroz y 3 de caldo. Para los arroces caldosos, usamos una parte de arroz por cuatro de caldo.

El fuego

Si cocinas en una olla o cazuela convencional no tendrás problemas ya que la mayoría de las cocinas o vitrocerámicas tienen fuegos adaptados a estas medidas. ¿Pero si usa una paella de unos 30 cm? En este caso es posible el fuego de tu cocina no caliente de forma homogénea, y el arroz que está en la zona del borde de la paella no quede igual que en el interior.

Es uno de los problemas que suelen pasar al cocinar con recipientes tipo paella en casa. Tienes varias alternativas como los hornillos que se adaptan a los quemadores para cocinas de gas, o los difusores que sean aptos para cocinas de inducción. Pero esto depende del tiempo de cocina que tengas, ten en cuenta a la hora de escoger un hornillo, según  todos no son aptos para inducción.

Otra solución es usar un difusor del calor de unos 28 cm, que se adapta bastante bien a una paellera de 30 cm. Se coloca debajo y permite una cocción más uniforme, (pero ten en cuenta tendrás que añadir algunos minutos más a la cocción al ser un calor más suave).

Remover

¿Sueles remover el arroz?. En Levante es una máxima la paella no se remueve, ya que esto al final desgancha el arroz, al liberar el almidón. Si usas arroz redondo es mejor trata de no remover a menudo el arroz y verás que te saldrá mejor.

Receta de arroz con pollo

Ingredientes para 4 personas

Arroz bomba o grano redondo – 400 g

Pechuga y cuartos traseros de pollo – 350 g

Pimiento rojo – 1 unidad

Pimiento verde – 1 unidad

Pimiento choricero – 1 unidad

Tomate triturado – 150 ml

Guisantes congelados – 100 g

Dientes de ajo – 5 unidades

Colorante o azafrán molido – ½ cucharadita

Vino de Jerez – 60 ml

Caldo de pollo- 850 ml

Laurel – 1 hoja

Perejil picado – 1 cucharada

Sal – a gusto

Piel de limón – 1 trocito

Zumo de limón – el de ½ limón

Aceite de oliva virgen extra – 60 ml

Preparación

En Levante es costumbre usar ñoras o pimientos choriceros en las recetas de arroces, le añade un sabor peculiar que combina bien con el resto de ingredientes. Al ser un producto tan seco tendremos que hidratarlo en medio vasito con agua caliente durante dos horas antes de preparar la receta. Retira el pedúnculo y las simientes y lo dejas reposar en el vaso. El caldo de pollo puede ser casero o de brik. Un truco para darle un aroma diferente al caldo es calentarlo un poco y añadir un trozo de piel de limón y una hojita de laurel. Deja reposar una media hora antes de usarlo. Para preparar recetas siempre es bueno tener los ingredientes a mano, para evitar se nos olvide alguno, y más cuando son muchos. En este caso vamos a lavar las verduras y cortarlas en trocitos salvo los ajos que los cortamos en varios trozos pero más grandes. Escogemos dos tipos de cortes de pollo ya que la pechuga es más seca y da menos sabor pero tiene más carne que el contra muslo. Cortamos el pollo y lo reservamos. Prepara una paellera sartén amplia con aceite de oliva y sofríe el pollo por ambos lados durante un minuto. Luego lo retiramos de la paellera o sartén. En ese mismo aceite pochamos los ajos dos minutos, luego incorpora los pimientos (también el choricero bien escurrido), y dejamos un par de minutos al fuego. Llega el momento de añadir el arroz y el colorante, deja que el arroz se seque un poco. Distribuye a lo largo de toda la paella o sartén y espera un minuto con el fuego a media temperatura. Incorpora el tomate, el vino y el caldo. Cocinar durante 15 minutos a fuego medio. Cuando lleve sobre la mitad, unos 7 minutos incorpora la carne de pollo y ajusta el punto de sal. Dos minutos después (cuando lleve ya 10 minutos de cocción), los guisantes congelados. Dejar que finalice la cocción. Tapar la paellera o recipiente con un paño o un plato boca abajo y dejar que repose unos 5 minutos. Este paso ayuda a que el arroz quede en su punta ya que sigue cociéndose debido al calor del recipiente. A la hora de emplatar se acompaña con un poco de zumo de limón o alioli.

