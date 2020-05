Tostadas francesas: La receta de Kylie Jenner

Recientemente la billonaria más joven de la historia y la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, ha compartido en su red social Instagram, un exquisito desayuno que ya forma parte de la mesa de su familia. Se trata de unas deliciosas ‘tostadas francesas’.

Seguramente, sus millones de fans en todo el mundo ya han visto antes en algún episodio del popular reality show Keeping Up With The Kardashians, como se deleitan con este famoso platillo.

Jenner, se ha inspirado en su hermana Khloé Kardashian para elaborar esta receta.

Resulta que no sólo le regala a sus seguidores excelentes tutoriales de cómo usar sus cosméticos, sino que ahora la joven empresaria nos deleita con sus cualidades culinarias.

El secreto de las Tostadas francesas

Las tostadas francesas o french toast, en inglés, son una receta perfecta para desayunar o para el brunch.

Son la versión anglosajona de las populares torrijas españolas. Pues, sus ingredientes son muy similares a los de las torrijas, aunque hay algunos pasos de la elaboración que son diferentes y eso se nota tanto en el aspecto como el sabor.

El pan que debemos usar es pan de molde.Es recomendable usar el más grueso.

Según, el diccionario Oxford, french toast (en inglés) esta receta se utiliza desde el siglo XVII.

La mención más antigua conocida es a partir de 1660 y sugiere que «se sirven impregnadas con clarete o cualquier otro vino». Pero, ¿cómo se las llama en Francia? La respuesta: Pain perdu, que significa «pan perdido» y que refiere al pan duro o viejo.

Ingredientes: