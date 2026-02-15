Boquerones adobados, el clásico andaluz que cruje en la boca

Los boquerones adobados son una joya de la gastronomía andaluza.

Frescos, marinados en un adobo intenso y fritos hasta alcanzar ese punto crujiente, suelen servirse con ensalada o patatas. E

n plataformas como Spanish Food by Mary, resaltan lo fácil que es prepararlos: solo hay que limpiar los boquerones, machacar ajo con especias y dejar reposar.

Esta receta evoca el tapeo veraniego.

Sitios como elcocinerocasero.com recomiendan usar vinagre de Jerez para realzar el sabor. Personalmente, la preparo a menudo; es económica y siempre sorprende.

Ingredientes para 4 personas

Elige boquerones frescos, que pesen entre 800 g y 1 kg. Mezcla las cantidades de estas fuentes confiables:

Ingrediente Cantidad (versión Spanish Food by Mary) Cantidad (elcocinerocasero.com) Boquerones 800 g 1 kg Vinagre (de Jerez o normal) 40 ml 150 ml Agua 40 ml 100 ml Ajo 4 dientes 3 dientes Pimentón dulce de La Vera 15 g – Orégano 1 c/s 2 c/postre Comino 1 c/s – Sal 1 c/s Al gusto Harina (trigo + garbanzo) Para rebozar Para rebozar Aceite de oliva Abundante para freír Abundante para freír

Nota: Modifica la cantidad de vinagre si prefieres menos acidez; el de Jerez aporta un toque especial.

Pasos para el adobo perfecto

Limpia los boquerones. Retira la cabeza y raspa con los dedos. Enjuaga bien bajo agua fría. Hazlo con delicadeza para no romperlos. Majamos el adobo. Pica los ajos, añade sal, orégano, comino y tritura en un mortero. Agrega pimentón dulce de La Vera para dar color. Incorpora vinagre y agua; mezcla hasta emulsionar. Marina. Cubre los boquerones con la mezcla majada. Mezcla suavemente con las manos o una cuchara. Tapa y coloca en la nevera entre 30 minutos y 1 hora. Adquieren sabor rápidamente, pero una hora es lo óptimo. Fríe crujiente. Combina harina de trigo y garbanzo (o solo garbanzo si buscas ese extra crujiente). Pasa los boquerones escurridos por la harina. Calienta abundante aceite a fuego medio-alto. Fríe durante 2-3 minutos por cada lado hasta que estén dorados. Escurre y sirve. Coloca sobre papel absorbente. Disfruta calientes acompañados de limón, ensalada o un alioli casero.

Trucos de cocinero casero

Frescura clave . Los boquerones deben tener olor a mar, no a amoníaco. Compra en mercados andaluces , especialmente en los de Cádiz o Málaga , si tienes la oportunidad.

. Los boquerones deben tener olor a mar, no a amoníaco. Compra en , especialmente en los de o , si tienes la oportunidad. La harina de garbanzo proporciona un crujido espectacular, señala Spanish Food by Mary. Prueba a usar solo esta harina si prefieres un toque más ligero.

Deja reposar el adobo en frío para que las especias se integren sin cocinar el pescado.

Una variante interesante: agrega perejil fresco al majado para dar un frescor extra, tal como sugieren recetas en webosfritos.es.

En sitios como Directo al Paladar, aconsejan no abusar del vinagre para evitar sabores amargos. Yo suelo reducir la cantidad de agua si los boquerones sueltan líquido.

Por qué triunfan estos boquerones

Son económicos (menos de 10 euros), se preparan en apenas 45 minutos y son muy versátiles.

Acompáñalos con una cerveza fría o un vino blanco de Rueda.

En verano son ideales como tapa; en invierno aportan calidez a cualquier comida.

No esperes más. Limpia, adoba, fríe y disfruta ese crujiente inolvidable.

Tu cocina se llenará del aroma del sur.