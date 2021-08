¿Cómo disfrutar de un buen partido con tus amigos y no morir en el intento?

No hay nada mejor que disfrutar de tu equipo favorito en compañía de amigos. Además, estamos en un año muy especial para los aficionados al deporte. Además de Japón, que alberga los Juegos Olímpicos de Verano, no solo se celebrará el tradicional Campeonato Europeo de Fútbol (Eurocopa), ​​sino también la Copa América.

Lamentablemente, ver fútbol con amigos es un hábito que está desapareciendo. O al menos así es como nos sentimos muchos de nosotros. En algunas culturas, reunir a un grupo de amigos en la misma casa es sinónimo de felicidad. No importa lo que elijas, lo importante es verlo acompañar. Muchos amigos de todo el mundo han decidido celebrar un «Día del fútbol» en el que se encontrarán en la casa de alguien para ver a su equipo de la infancia jugar al fútbol, ​​bien o no tan bien.

Entonces, quizás te estés preguntando: ¿Cómo puedo organizar una reunión, ver un partido con amigos o familiares y pasar una noche divertida? Te contamos como hacerlo.

Ante todo: preparación

Primero que nada, necesitas saber cuántas personas vienen a tu casa. De esta forma puedes establecer la hora de inicio, quién vendrá y si necesitan traer algo. Es una solución perfecta cuando todos saben qué traer para la celebración.

Sería justo tener todo tipo de aficionados en la fiesta, si quieres puedes invitar a aficionados de ambos equipos. Será más interesante y recordarás los mejores momentos del juego.

Comida y bebida

Aunque tus invitados definitivamente traerán algo de comida, como buen anfitrión, también debes proporcionar algunos piscolabis cuando lleguen. Si quieres deshacerte de las típicas palomitas y patatas fritas, puedes preparar unos delicados snacks que son muy fáciles de hacer para tus amigos. No te dejes engañar por todos estos anuncios: a nadie le gustan las patatas fritas y las salsas de cebolla procesadas. Aunque algunas hamburguesas y perritos calientes recién asados ​​te harán salivar, te recomendamos que pruebes diferentes cosas. Para una salsa simple, prueba el guacamole para comenzar la fiesta y animar el ambiente. Si no quieres asar a la parrilla mientras ves el partido, simplemente prepara todo con anticipación y luego ofrécelo a tus invitados.

Sin embargo, si realmente no quieres preparar nada, quizás la mejor solución sea pedir algo. ¡De esta manera puedes dividir la cuenta entre todos y nadie perderá tiempo preparando comida!

¡Es importante tener lo necesario a mano para que nadie tenga que levantarse para coger patatas, pizza u otra cerveza! Siempre los necesitará cerca. Si quieres una cerveza bien sabrosa y fría, en la página www.dispensadores-de-cerveza.es encontrarás el mejor dispensador de cerveza para reuniones grandes de pequeñas y partidos de fútbol con amigos.

Si no os gusta la cerveza, tus amigos (que no conducen) ciertamente no rechazarán unos buenos cócteles. Si te gusta el buen gin tonic o mojito, pero no sabes cómo prepararlo, puedes usar la aplicación gratuita para enseñarte cómo hacerlo. El Coctail Flow te enseña paso a paso cómo preparar los cócteles más populares. Si necesitas herramientas para prepararlas puedes encontrarlas en la página www.dispensadores-de-cerveza.es. Tendrás allí todo, desde mortero, vaso mezclador a cuchara mezcladora para gin-tonic.

Decoración es la clave

Dependiendo de la importancia del juego, es necesario preparar una decoración básica. Si es uno de la Copa del Mundo, vale la pena poner algunas banderas por la casa, ¿no crees? También podéis pintaros las caras, traer las bufandas de vuestros equipos o poner (y cantar, obviamente) los cánticos.

¡Empieza el juego!

Ahora que ya lo tienes todo listo y que has caldeado el ambiente es hora de que empiece la fiesta de verdad. Sin darte cuenta ya ha pasado rato y está a punto de empezar el partido. ¡No te agobies! Seguro que lo has organizado todo muy bien y que tus invitados están encantados.

Sentaos en el sofá, bebed y comed lo que has preparado y disfrutad del deporte rey… ¡Que gane el mejor! Es el momento para divertirse con tus amigos, discutir sobre las decisiones del arbitro, gritar, saltar, llorar.

Finalmente, para hacer la situación aún más agradable, vale la pena preparar un pre y post-juegos. ¿Qué tal si jugáis algunos juegos como FIFA o PES con los mismos equipos que juegan antes del partido? Seguro que tus amigos estarán encantados.