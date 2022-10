Dabiz Muñoz, ‘el mejor chef del mundo’ (otra vez) y también el más odiado

Como cualquier profesional, Dabiz Muñoz, se encuentra en medio de una polémica por el elevado precio de sus platos.

Dabiz Muñoz, cocinero especializado en la cocina de vanguardia, y, actual pareja de la periodista Cristina Pedroche, ha recibido una lluvia de críticas por el precio de los platos de su propio restaurante DiverXO. El menú degustación ha subido de 250€ a 365€, porque, según afirmó el cocinero, «no es rentable de puertas para adentro». Esta fue la excusa perfecta que utilizó para elevar el precio.

El local se sitúa en la calle Padre Damián en Madrid, tiene tres estrellas Michelín, y es el cuarto mejor restaurante de todo el mundo, según la lista de los ‘The World’s 50 best’. Es considerado el restaurante más caro de toda España, motivo por el que está sumido en una gran polémica. Dabiz Muñoz define su restaurante de tal manera:

El menú ofrece varios aperitivos acompañados de una ensalada y tres pescados distintos que hacen de guarnición y un bogavante gallego. Le acompañan también una cata de vinos elegida por el sumiller Miguel Ángel Román. Es lo único que se puede conocer sobre el menú, ya que no quieren desvelar apenas información. Sin embargo, los que han ido, no dudan en confirmar que es toda una experiencia para los sentidos.

El precio total es de 365€. Para aquellos que quieran realizar una reserva deben hacerlo el día 1 de cada mes, y deberán abonar el coste del menú degustación.

Ante la cantidad de críticas recibidas por ello, Dabiz Muñoz hizo ‘caso omiso’ diciendo en la Cadena Ser:

«Pagar 365 euros por una comida no es cosa de ricos»: David Muñoz asegura que la alta cocina es la experiencia de lujo más asequible de hoy en día https://t.co/bOSW2DmPVj

Para Dabiz Muñoz una experiencia gastronómica «se la puede permitir cualquier persona si ahorra durante un tiempo», cuando la situación económica en España no está para ‘tirar cohetes’. Muchos usuarios mostraron su frustración a través de twitter:

“Un menú de 365 euros no es de ricos”. No, la frase no es de Marcos de Quinto, es de Dabiz Muñoz.

Cada día que amanece, el número de tontos crece.

— Tululo III (@acompanado_el) August 30, 2022