Alfonso Ussía se come con patatas al chef Dabiz Muñoz por su última extravagancia

Un troleo a mesa y mantel puestos.

Alfonso Ussía, todo un sibarita en materia gastronómica, no puede hacer más que mofarse de la última excentricidad del chef Dabiz Muñoz.

En su artículo en El Debate, el genial escritor hace chanza de la decisión adoptada por la pareja de Cristina Pedroche y que no es otra que tomar por tonta a su clientela:

Tengo la fortuna de no haberme sentado jamás en una mesa de DiverXO, el restaurante del presunto mejor cocinero del mundo Dabiz Muñoz, que por sus palabras y posados se me antoja un fantoche. De verdaz de la buena.

Ahora está siendo muy criticado por aumentar el precio del menú para pobres de su local, que ha pasado de costar 250 a 365 euros. Lamento ese discreto aumento. No deseo el mal a nadie, y menos a Dabiz Muñoz, al que no conozco y del que tampoco espero que me incluya en su círculo de amistades.