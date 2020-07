Barbados: Disfruta las mejores playas del mundo

Barbados es el hogar de las mejores playas del mundo. La playa Crane en el lado sureste de la isla fue calificada por Lifestyles of the Rich and Famous como «una de las diez mejores playas del mundo». Y hay muchas más para experimentar en la isla. Notarás de inmediato que las costas son diferentes y las playas en sí son tan diversas como la gente. Aunque puede tener una preferencia, la gran cantidad de opciones hace de Barbados una excelente elección para las mejores vacaciones en la playa.

Playas de la costa oeste

Con una imagen perfecta, agua azul y arena dorada, las playas de la costa oeste tienen la reputación de crear días idílicos al sol. El oleaje es suave y las olas pequeñas a medianas hacen que la mayoría de las playas de la costa oeste sean ideales para tomar el sol y relajarse o, si lo prefiere, practicar deportes acuáticos , natación y snorkel .

Playas de la costa sur

Con olas pequeñas a medianas, las playas de la costa sur están hechas principalmente para la aventura y una variedad de deportes acuáticos, como windsurf, body surf, kite surf , buceo y snorkel. Realmente puedes volverte loco en la costa sur, ya que el oleaje es más vivo que el de la costa oeste con más resaca de lo que esperas, así que no te sorprendas con la guardia baja.

Playas de la costa este

La costa este cuenta con una serie de intrigantes playas barridas por el viento, y debido al fuerte oleaje, las grandes olas y las fuertes corrientes, no se recomienda nadar en la mayoría de las áreas a lo largo de esta costa. Sin embargo, estas playas son buenos lugares para caminar y tomar el sol. Por encima de todo, nuestras olas de la costa este son favorecidas por los surfistas que vienen de todas partes del mundo para probar sus habilidades en el famoso Soup Bowl en Bathsheba.

Playas de la costa norte

Si bien es probable que encuentre ocasionalmente una cala protegida, no hay muchas playas a lo largo de esta costa escarpada, donde imponentes acantilados de coral y arenisca se elevan majestuosamente desde el mar, y las rocas erosionadas sirven como impresionantes exhibiciones en la propia galería de arte de la naturaleza. Como puedes imaginar, las olas son grandes y las corrientes fuertes. Nadar definitivamente NO es recomendable.

Pero eso no es todo lo que hay, todavía tenemos una serie de tesoros escondidos para descubrir: bahías secretas, playas y calas que queremos compartir solo con USTED … Shhh …

Las mejores playas escondidas de Barbados

Estos tesoros escondidos varían en tamaño y reclusión, y aunque algunos de ellos no son ideales para nadar, son los mejores para tomar fotos impresionantes, tomar el sol y un sinfín de paseos románticos. Tan escondidos y apartados como puedan estar, tenga en cuenta que no hay playas nudistas en Barbados.

Freshwater Bay y Batts Rock Beach en las fronteras de St. Michael y St. James en la costa oeste forman una costa gloriosamente tranquila acariciada por aguas tranquilas y claras. Hay algo de actividad en la playa, surf y muchos lugares acogedores para hacer picnics.

Beachy Head Bay, Bottom Bay, Crane Beach, Foul Bay, Ginger Bay, Harrismith Beach / Cave Bay, Long Bay / Sam Lord’s Castle Beach, Palmetto Bay y Shark’s Hole Bay se encuentran en la costa sureste de St. Philip. Cada uno de estos se caracteriza por olas medianas a grandes, resaca y fuertes corrientes.

Cotton House Bay, Freight’s Bay, Long Beach y Rescue Beach / Surfer’s Bay en la costa sur de Christ Church son excelentes para surfear y un día al sol. Con olas pequeñas a medianas, hay mucha resaca y fuertes corrientes.

Cove Bay en el norte ofrece vistas espectaculares de nuestra costa en su forma más accidentada y espectacular. Las olas grandes y las corrientes muy fuertes hacen que nadar sea peligroso, pero serás recompensado con las increíbles fotos que podrás llevarte a casa.

Sin duda, es probable que haya una playa para todos los gustos y gustos, pero recuerde que el clima estacional puede afectar las condiciones del mar, por lo que mientras se divierte, debe tener cuidado.