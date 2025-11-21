Madrid en el Top 5 de las mejores ciudades del mundo: supera a Roma, Berlín y Barcelona en el ‘World’s Best Cities 2026’

Visitar Madrid ya no es solo una sugerencia, se ha convertido en casi un imperativo para aquellos que desean entender cómo una ciudad europea puede reinventarse cada año y seguir dejando huella.

La capital de España ha escalado hasta el quinto lugar en el renombrado ranking ‘World’s Best Cities 2026’, superando a grandes metrópolis como Roma, Berlín e incluso a Barcelona.

Este logro no es casualidad: Madrid se ha erigido como un modelo de sostenibilidad, cultura vibrante y una hospitalidad sin parangón, consolidándose como una de las ciudades más codiciadas del mundo.

El estudio realizado por Resonance Consultancy no solo considera aspectos económicos o la conectividad, sino también la calidad de vida, la riqueza cultural y la capacidad de atraer tanto a turistas como a residentes.

El veredicto es contundente: Madrid está viva, con una oferta de arte, gastronomía y vida nocturna que resulta difícil de igualar.

Además, la ambiciosa transformación ecológica en torno al Bosque Metropolitano y el impulso del transporte sostenible sitúan a la ciudad en la primera línea europea.

Aquellos que planean una escapada a la capital se enfrentan a un dilema: ¿cuál es el mejor momento para explorarla?

La respuesta es casi unánime entre expertos y viajeros: primavera (marzo-mayo) y otoño (septiembre-octubre). En estos meses, Madrid ofrece temperaturas agradables (entre 12°C y 21°C en primavera; entre 10°C y 20°C en otoño), calles menos concurridas y precios más accesibles en alojamiento y vuelos. Es la época perfecta para perderse por el Parque del Retiro, visitar museos de renombre como el Museo del Prado o el Reina Sofía, así como disfrutar de las terrazas al aire libre.

En verano, el calor puede alcanzar los 35°C o más y muchos madrileños optan por escapar hacia la costa. Esto provoca una merma en la actividad local pero un aumento notable en el número de turistas. El invierno, aunque frío, ofrece una ciudad iluminada y festiva, ideal para refugiarse en chocolaterías o explorar mercados navideños.

Coste real de una semana en Madrid para dos personas

Planificar un viaje de siete días para dos personas implica tener claro los gastos. Aunque Madrid es la capital, resulta más asequible que otras grandes ciudades europeas:

Alojamiento: Un hotel de gama media oscila entre 90-130 € por noche en habitación doble. Existen opciones más económicas en hostales céntricos o apartamentos turísticos. Para toda una semana, el gasto medio se sitúa entre 630 € y 900 €.

Un hotel de gama media oscila entre 90-130 € por noche en habitación doble. Existen opciones más económicas en hostales céntricos o apartamentos turísticos. Para toda una semana, el gasto medio se sitúa entre 630 € y 900 €. Comidas: Comer en restaurantes locales con menú diario puede costar entre 12 € y 18 € por persona. Cenar en locales populares o restaurantes imprescindibles incrementa la cuenta a unos 30-40 € por persona. Un presupuesto razonable para dos personas durante siete días estaría entre 400 € y 600 €.

Comer en restaurantes locales con menú diario puede costar entre 12 € y 18 € por persona. Cenar en locales populares o restaurantes imprescindibles incrementa la cuenta a unos 30-40 € por persona. Un presupuesto razonable para dos personas durante siete días estaría entre 400 € y 600 €. Transporte: El abono turístico del transporte público tiene un coste aproximado de 35 € por persona para siete días, permitiendo uso ilimitado del metro, autobuses y cercanías.

El abono turístico del transporte público tiene un coste aproximado de 35 € por persona para siete días, permitiendo uso ilimitado del metro, autobuses y cercanías. Entradas y actividades: Las visitas a museos, espectáculos y tours guiados pueden sumar unos 150-200 € por pareja durante la semana.

En total, una semana en Madrid para dos personas con alojamiento cómodo pero sin excesos puede variar entre 1.200 € y 1.700 €, dependiendo de las actividades elegidas y del tipo de comida.

Una semana en Madrid: propuestas para una escapada redonda

El kilómetro cero de las carreteras radiales españolas está ubicado en la Puerta del Sol, ni que Madrid fue pionera al implementar una flota eléctrica de autobuses a gran escala. El Bosque Metropolitano, actualmente en construcción, aspira a convertirse en el mayor cinturón verde urbano del continente europeo con más de 450.000 árboles plantados para el año 2030.

La ciudad también presume del restaurante más antiguo aún activo del mundo así como de cafés literarios donde escritores como Valle-Inclán o Hemingway buscaron inspiración.

Siete días en esta capital permiten ir mucho más allá de los lugares comunes. Un itinerario equilibrado podría incluir:

Visita al Museo del Prado seguido por un paseo por el Barrio de las Letras.

Ruta gastronómica por La Latina combinada con tarde de compras en Malasaña.

Excursión al Palacio Real junto a los jardines de Sabatini.

Jornada dedicada al arte contemporáneo en el Reina Sofía seguida de cena en Chueca.

Un día relajante disfrutando del Retiro junto a los mercados gastronómicos.

Noche flamenca en Casa Patas o Cardamomo.

Descubrimiento del Madrid alternativo mediante visitas a Lavapiés o al Matadero.

La capital no solo invita a ser visitada; también llama a ser vivida intensamente. En este año 2026, Madrid se presenta como ese lugar donde arte, modernidad y hospitalidad convergen armoniosamente.

Restaurantes imprescindibles: de la barra al mantel

Madrid es un auténtico paraíso gastronómico que va mucho más allá del cliché de las tapas. Cuenta con miles de locales de todo tipo de comida, pero entre los que no te puedes perder están:

Casa Lucio: Reconocido por sus huevos rotos, frecuentado por políticos y celebridades.

Botín: Considerado el restaurante más antiguo del mundo según el Guinness, famoso por su cochinillo asado.

DiverXO: El único restaurante con tres estrellas Michelin de la ciudad, dirigido por Dabiz Muñoz.

Mercado de San Miguel: Ideal para degustar productos gourmet y tapas en un ambiente animado.

Sacha: Un secreto muy bien guardado entre los chefs locales donde tradición se encuentra con creatividad.

Para quienes buscan experiencias más informales, los bares de La Latina y Lavapiés ofrecen una explosión de sabores acompañada de buen ambiente.

Claves y trucos para disfrutar al máximo