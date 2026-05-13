Muerte y brote infeccioso desatan el caos en un crucero retenido en Burdeos

Un crucero internacional permanece bajo estrictas medidas de control sanitario en el puerto de Burdeos después de que un pasajero falleciera y decenas de viajeros comenzaran a presentar síntomas compatibles con una infección digestiva.
La embarcación, que había completado una ruta por el norte de Europa con escalas en las islas Shetland, Belfast, Liverpool y Brest, notificó a las autoridades francesas la muerte de un hombre británico de avanzada edad, superior a los 90 años, presuntamente afectado por un cuadro severo de gastroenteritis.
La situación se complicó cuando alrededor de medio centenar de ocupantes del barco empezaron a sufrir episodios de vómitos y diarrea, lo que encendió las alarmas sanitarias y obligó a activar protocolos de aislamiento mientras se investiga el origen del brote.
Aunque en un primer momento se sospechó de una posible infección por norovirus, las primeras pruebas han descartado esta hipótesis. No obstante, los análisis continúan en centros hospitalarios de Burdeos para esclarecer si se trata de una intoxicación alimentaria u otro tipo de agente infeccioso.