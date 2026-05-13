Alerta sanitaria en el Atlántico

Muerte y brote infeccioso desatan el caos en un crucero retenido en Burdeos

Más de 1.700 pasajeros permanecen aislados tras el fallecimiento de un anciano y la propagación de síntomas gastrointestinales aún sin causa clara

Muerte y brote infeccioso desatan el caos en un crucero retenido en Burdeos
Ambition Wikipedia
Archivado en: Viajes

Más información

Fernando Grande-Marlaska

La Guardia Civil estalla contra Marlaska en Jaén con una pintada demoledora

Abascal estalla contra el Gobierno y exige mano dura tras la muerte de dos guardias civiles

Abascal estalla contra el Gobierno y exige mano dura tras la muerte de dos guardias civiles

Un crucero internacional permanece bajo estrictas medidas de control sanitario en el puerto de Burdeos después de que un pasajero falleciera y decenas de viajeros comenzaran a presentar síntomas compatibles con una infección digestiva.

La embarcación, que había completado una ruta por el norte de Europa con escalas en las islas Shetland, Belfast, Liverpool y Brest, notificó a las autoridades francesas la muerte de un hombre británico de avanzada edad, superior a los 90 años, presuntamente afectado por un cuadro severo de gastroenteritis.

La situación se complicó cuando alrededor de medio centenar de ocupantes del barco empezaron a sufrir episodios de vómitos y diarrea, lo que encendió las alarmas sanitarias y obligó a activar protocolos de aislamiento mientras se investiga el origen del brote.

Aunque en un primer momento se sospechó de una posible infección por norovirus, las primeras pruebas han descartado esta hipótesis. No obstante, los análisis continúan en centros hospitalarios de Burdeos para esclarecer si se trata de una intoxicación alimentaria u otro tipo de agente infeccioso.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]