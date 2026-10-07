La inteligencia artificial reescribe las reglas del viaje: Sevilla acoge la gran cita del turismo del futuro

La séptima edición del Tourism Innovation Summit (TIS) arrancó este martes en Sevilla, consolidando a la ciudad como el epicentro mundial de la innovación en el turismo. Hasta el 8 de octubre, la capital andaluza acoge a más de 8.000 directivos y expertos del sector, interesados en explorar cómo la tecnología está remodelando la experiencia de viaje y la gestión turística.

Manuel Gavira, vicepresidente segundo y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, destacó en la inauguración que la región aspira a continuar siendo líder en el sector, apoyándose en su riqueza patrimonial, talento y capacidad empresarial que han posicionado a Andalucía como uno de los destinos más importantes a nivel global. Además, subrayó el impulso que representa la segunda fase de Andalucía Nexus, un proyecto que busca convertir la acumulación de datos y experiencias en herramientas prácticas para hoteles y destinos, tanto grandes como pequeños.

Blanca Gastalver, representante del Ayuntamiento de Sevilla, resaltó el papel clave del TIS para situar a la ciudad en el centro del debate sobre el turismo del futuro, marcado por la inteligencia artificial, los datos y nuevas tecnologías que transforman las formas de viajar y disfrutar de los destinos. Su mensaje fue claro: preservar la identidad y cultura local mientras se lideran los cambios que están definiendo el turismo moderno.

Argentina, país invitado en esta edición, estuvo representada por Sergio Servín, cónsul en Andalucía, quien destacó la fuerte relación turística con España y el impacto del flujo de viajeros en la economía y cultura argentina.

Durante tres días, el evento exhibe más de 200 expositores con soluciones tecnológicas de vanguardia que incluyen inteligencia artificial, gestión inteligente de datos, automatización, ciberseguridad e innovación sostenible. Al mismo tiempo, más de 400 expertos comparten experiencias y casos prácticos en el Tourism Innovation Global Summit.

Empresas como Grupo Piñero, Soltour, Riu Hotels e Iberostar, líderes del sector, enfatizaron en la importancia de la combinación entre la innovación tecnológica y el factor humano, asegurando que la inteligencia artificial es una herramienta para potenciar el talento y no un sustituto.

Finalmente, expertos como Sergio Torrijos de Google España recomendaron a los profesionales turísticos adaptarse a los nuevos cambios, aprovechar las herramientas digitales y enfocarse en mejorar la experiencia del usuario para mantenerse competitivos.

Este TIS 2026 confirma que el turismo está en plena transformación, apuntalado en la innovación tecnológica y la creatividad empresarial que están configurando la industria del futuro.