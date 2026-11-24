Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía.

Que Andalucía está de moda no es ninguna sorpresa, pero sí entendemos que existe una forma nueva de descubrir la región y que tiene a la familia amplia como protagonista principal.

Es por ello que en Periodista Digital publicamos un artículo fantástico sobre cómo descubrir la cara más salvaje de Andalucía y hacerlo explorando en familia, y ahora nos centramos en otra idea igual de apasionante: rutas rurales y municipios singulares para mayores y pequeños descubriendo al mismo tiempo.

Iremos desde un recorrido por las célebres fachadas de Júzcar en la Serranía de Ronda hasta las aldeas blancas de las Alpujarras y las fortalezas medievales de la Sierra de Aracena.

La magia del interior andaluz: una aventura entre montañas para toda la familia

Andalucía guarda tierra adentro un tesoro que cautiva tanto a pequeños como a mayores: un mapa articulado por sierras majestuosas, valles frondosos y municipios cargados de historia donde el ritmo se pausa y la imaginación se dispara.

Alejado del bullicio costero, el turismo rural de montaña se consolida como una de las propuestas más atractivas para el viajero familiar que busca combinar naturaleza, patrimonio inmersivo y aire puro.

Recorrer estas comarcas no es simplemente hacer senderismo; es adentrarse en un universo de leyendas medievales, arquitecturas insólitas integradas en el paisaje y senderos empedrados donde cada rincón cuenta un relato.

Desde las laderas de la Serranía de Ronda hasta las cumbres de Sierra Nevada y los bosques atlánticos de Huelva, la geografía andaluza ofrece itinerarios seguros y estimulantes diseñados para despertar la curiosidad de los niños mientras los adultos disfrutan de una desconexión auténtica.

Júzcar y la Serranía de Ronda: fachadas azules y aventura entre castaños

En el corazón del Genal, envuelto por el frondoso verdor de la Serranía de Ronda en la provincia de Málaga, surge una sorpresa cromática que rompe la tradición del enjalbegado andaluz: Júzcar.

Conocido popularmente por sus llamativas fachadas teñidas de azul cobalto, este pequeño municipio ha sabido transformar su particularidad estética en una propuesta perfecta para el turismo familiar activo.

Pasear por sus empinadas callejuelas se convierte en un juego para los niños, que disfrutan descubriendo murales y espacios temáticos integrados en el casco urbano. Sin embargo, la magia de Júzcar va mucho más allá de su colorido aspecto. El municipio sirve de puerta de entrada a parques de tirolinas, puentes tibetanos y rocódromos al aire libre gestionados de forma segura para distintas edades.

Además, el entorno natural ofrece rutas de senderismo accesibles como la del Bosque de Cobre, que en los meses de otoño regala un espectáculo de tonalidades amarillas, ocres y rojizas. Es una oportunidad idónea para que los más pequeños aprendan a identificar los frutos de los castaños, descubran pequeños arroyos de montaña y comprendan la importancia del respeto a la biodiversidad forestal.

Las Alpujarras de Granada: arquitectura blanca, tinaos y senderos entre acequias

Al pie de la cara sur de Sierra Nevada se extiende el Barranco del Poqueira, uno de los conjuntos etnográficos y paisajísticos más impactantes de Europa. Aquí, los pueblos de Pampaneira, Bubión y Capileira emergen escalonados sobre la ladera como balcones blancos asomados al abismo.

Para las familias, recorrer el Poqueira es una lección viva de historia y adaptación al medio. Niños y padres quedan fascinados por la singular arquitectura alpujarreña: casas de mampostería de piedra, pasadizos cubiertos conocidos como tinaos, chimeneas cilíndricas rematadas con sombrero y tejados planos de jarapa. El sonido constante del agua acompaña cada paso a través de las antiguas acequias de origen andalusí, un sistema de riego ancestral que canaliza el deshielo de las cumbres.

En Pampaneira, las familias pueden visitar talleres artesanales de telares tradicionales y probar elaboraciones gastronómicas locales, como los chocolates artesanales o el célebre plato alpujarreño.

Además, la red de senderos que une los tres pueblos ofrece tramos de baja dificultad, permitiendo realizar caminatas cortas entre bosques de castaños y nogales centenarios sin fatiga para las piernas infantiles.

Sierra de Aracena y Picos de Aroche: fortificaciones medievales y secretos bajo tierra

Viajando hacia el extremo occidental de Andalucía, en la provincia de Huelva, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche ofrece una combinación imbatible de patrimonio histórico, naturaleza exuberante y misterio subterráneo.

En el municipio de Aracena, la visita arranca en la cumbre, donde el Castillo de Aracena —una fortaleza medieval del siglo XIII— permite a los pequeños imaginarse como caballeros y guardianes de la frontera. Las visitas guiadas recrean las historias de las órdenes militares y la vida cotidiana en la época de la Reconquista, convirtiendo la historia en un relato apasionante.

Pero la verdadera sorpresa aguarda bajo el propio casco urbano: la Gruta de las Maravillas. Este complejo subterráneo de galerías, estalactitas, estalagmitas y lagos de aguas cristalinas deja boquiabiertos a visitantes de todas las edades. El recorrido guiado por sus salas iluminadas artísticamente ofrece una lección de geografía y geología en vivo donde la naturaleza ha esculpido formas caprichosas a lo largo de milenios.

El viaje se completa explorando las dehesas de encinas y alcornoques que rodean pueblos como Linares de la Sierra o Alájar, declarados Reserva de la Biosfera. Aquí, la observación de cerdos ibéricos en libertad y la búsqueda de setas durante el otoño aportan un valor educativo incalculable sobre el desarrollo sostenible del campo andaluz.

Si después de todo este paseo por pueblos de cuento en la montaña andaluza y sus senderos empedrados, casas azules y leyendas para niños, te has quedado con ganas de más, no dudes en consultar las propuestas de la Junta de Andalucía para hacer en familia a lo largo y ancho de la región.