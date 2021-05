El Ataque de las Cucarachas: asaltan un restaurante arrojando más de 1.000 asquerosos insectos en su interior

El chiste que circula por la capital de España, justo después del revolcón que la popular Isabel Díaz Ayuso ha dado en las urnas de 4-M a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y todos progres, es si hay Apocalipsis Nuclear sólo sobrevivirán 3 especies: las cucarachas, los autónomos y el Atlético de Madrid.

Bromas aparte, lo de la cucaracha se las trae. Ademas de indestructible, el asqueroso insecto parece que sirve para todo.

Un restaurante en Taipéi (Taiwán, China) sufrió un salvaje e inedito ataque, la noche de este pasado 3 de mayo de 2021, luego de que un desconocido arrojara en sus instalaciones más de mil cucarachas.

Las cámaras del G House Taipei captaron el momento en el que el sospechoso lanza los insectos al suelo desde un recipiente y huye junto con otra persona.

Roach attack — police are investigating two men who reportedly released over 1000 cockroaches in a restaurant where the police chiefs of Taipei and New Taipei cities were attending a dinner party last night.

(video source: Taipei police department) pic.twitter.com/r2yMtf4JJD

— Amber Wang (@ambermywang) May 4, 2021