Tensión EEUU-China: ¿Podría estallar una guerra financiera? ¿Y militar?

Me han preguntado mucho recientemente: ¿Estallará una guerra entre China y EE.UU.?

Mi respuesta: Los dos países se distancian cada vez más entre sí, varios conflictos están aumentando, por lo tanto, el riesgo de un choque militar es cada vez mayor.

Pero mientras tanto, ambos no quieren una guerra. ¿Estoy en lo cierto?”.

I am asked a lot recently: Will a war break out between China and the US? My answer: The two countries increasingly dislike each other, various conflicts are rising, therefore, risk for a military clash is increasing. But meanwhile, they both don’t want a war. Am I right?

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) May 14, 2020