Desgarrador testimonio de una mujer israelí que fue torturada y violada por los terroristas de Hamás

Amit Soussana se ha convertido en la primera mujer israelí en hablar públicamente sobre las múltiples violaciones y torturas que sufrió durante sus 55 días de cautiverio en manos d elos terroristas de Hamas.

Sucedió tras el ataquea Israel el pasado 7 de octubre de 2024, según informa The New York Times.

Secuestrada de su hogar por al menos 10 hombres, Soussana dijo que fue secuestrada, golpeada y arrastrada a Gaza.

Los detalles del cautiverio de Soussana pintan un sombrío cuadro de su sufrimiento; desde ser encerrada y encadenada por el tobillo hasta ser obligada a realizar actos sexuales bajo la amenaza de un arma, según The New York Times.

We are deeply horrified by the testimony of released hostage Amit Soussana describing how she was sexually assaulted at gunpoint by a Hamas terrorist while in captivity.

Yesterday’s SC resolution calling for a ceasefire on humanitarian grounds means ignoring the actual… pic.twitter.com/WxbzADt78P

— Israel at the UN (@IsraelinUN) March 26, 2024