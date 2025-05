Dos empleados de la embajada de Israel en Washington asesinados frente al museo judío

Este jueves, 22 de mayo de 2025, la noticia del asesinato a tiros de dos empleados de la embajada de Israel frente al Museo Judío de Washington ha sacudido tanto a Estados Unidos como a la comunidad internacional.

El ataque, perpetrado la noche anterior, ha sido calificado inmediatamente por las autoridades y líderes israelíes como un acto antisemita y terrorista que evidencia el repunte de violencia contra judíos fuera de Oriente Próximo.

Según fuentes oficiales, un hombre y una mujer—empleados diplomáticos—fueron sorprendidos cuando salían del museo tras un evento cultural.

El atacante, llamado Elías Rodríguez y con larga trayectoria en actos antisemitas, que fue detenido poco después.

Gritó “¡Palestina libre!” durante su arresto.

La jefa de policía de Washington declaró que las autoridades investigan el crimen como un delito motivado por odio.

La gravedad del ataque no reside solo en su brutalidad, sino en lo que simboliza: un nuevo episodio en una escalada global de agresiones antisemitas. El propio Danny Danon, embajador de Israel ante Naciones Unidas, lo subrayó: “Atentar contra la comunidad judía es cruzar una línea roja”. Danon pidió medidas contundentes por parte del gobierno estadounidense y advirtió que Israel reforzará la protección a sus ciudadanos y representantes diplomáticos donde sea necesario.

El atentado se produce en un momento especialmente delicado para las relaciones internacionales y para la seguridad de los judíos fuera de Israel. En los últimos años, los informes sobre crímenes de odio contra judíos han ido en aumento tanto en Europa como en América. Este caso reaviva el recuerdo de otros ataques recientes, como el tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh o el asalto mortal al Museo Judío de Bruselas en 2014.

Elías Rodriguez, el asesino.

Este nuevo asesinato pone en alerta a todas las delegaciones diplomáticas israelíes y a las comunidades judías fuera de Israel. En las últimas 24 horas, embajadas israelíes han incrementado sus medidas de seguridad y se han suspendido varios eventos públicos previstos para los próximos días.

La tensión diplomática entre Israel y países occidentales se ve agravada por estos episodios violentos, ya que el antisemitismo se percibe cada vez más como un fenómeno transnacional que requiere cooperación internacional. La administración estadounidense ha insistido en su compromiso con la protección a minorías religiosas y grupos vulnerables.

