Vídeo: acusan a la pareja de tener una relación ‘ilícita’ y su comunidad los mata a tiros

Espeluznante.

Y habitual.

Hoy, 22 de julio de 2025, Pakistán se enfrenta a una nueva ola de indignación nacional e internacional tras la brutal ejecución pública de una pareja acusada de mantener una relación “ilícita”.

El crimen, grabado en vídeo y difundido por redes sociales, ha puesto el foco en el peso de la Sharia, las lapidaciones por adulterio y otras penas extremas como el despeñamiento de homosexuales en ciertas zonas rurales, donde los consejos tribales siguen dictando justicia al margen del Estado.

La escena es tan impactante como reveladora.

En un paraje desértico del suroeste paquistaní, varios hombres armados rodean a una joven que sostiene un ejemplar del Corán.

Ella pide a su compañero que camine siete pasos con ella antes de aceptar ser ejecutada. Sin resistencia ni súplica, ambos son abatidos a tiros.

El vídeo muestra cómo los cuerpos son rematados mientras varios vehículos rodean la escena.

Las víctimas, identificadas como Sheetal, de 24 años, y Zarak, de 32, pertenecían a subclanes diferentes dentro de la comunidad baluchi.

Su único “delito” fue casarse por amor, desafiando la voluntad familiar y tribal.

La orden de ejecución partió de un consejo local (jirga), que justificó el asesinato como medida para restaurar el “honor” familiar.

"Five years after marrying for love, Sheetal (24) and Zarak (32) were lured to a so-called 'death celebration' and brutally killed by the Baloch tribe.

Does 'honor' only find peace in death?

Why is love punished with murder?#Balochistan #Pakistan #CONCOURS #Baloch pic.twitter.com/tt0eb9xsnr

— Anam🇵🇸 (@jaffery_anam) July 21, 2025