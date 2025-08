Los que nunca pasan hambre o necesidad son los terroristas de Hamas.

los Este sábado, 2 de agosto de 2025, la Franja de Gaza vuelve a estar en el centro de la polémica internacional.

El foco se ha desplazado de los frentes militares al turbio mercado negro que explota la desesperación civil: paquetes de comida y ayuda lanzados desde el aire por España han terminado en manos de mercaderes locales, que los venden a precios desorbitados, alcanzando los 90 euros por unidad.

Este fenómeno saca a la luz una cara menos visible del conflicto: la manipulación y especulación con la ayuda humanitaria.

Mientras los titulares globales denuncian el hambre infantil y la crisis alimentaria, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja y está marcada por actores diversos, intereses opacos y una cadena logística fracturada.

En las últimas 48 horas, medios digitales y periodistas presentes en Gaza han documentado cómo los paquetes lanzados desde aviones españoles —con alimentos básicos, medicinas y productos de primera necesidad— aparecen a las pocas horas en mercados improvisados o en manos de intermediarios.

Estos comerciantes piden hasta 90 euros por lote, una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias palestinas.

El caos generalizado, la falta de autoridad central y la presión social convierten cada entrega en una oportunidad para bandas organizadas y oportunistas individuales. Según testimonios recogidos por The Objective, muchos vecinos acusan a intermediarios vinculados tanto a redes criminales como a facciones armadas locales.

Hamas used to control the distribution of aid in the Gaza Strip. These Islamist terrorists used the aid as a lever to exert control over the civilian population.

That’s why the Gaza Humanitarian Foundation was created, in order to break Hamas’ control on aid. pic.twitter.com/q498J8pfUC

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2025