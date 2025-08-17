  • ESP
    España América
Mundo

Ucranianos en shock tras cumbre Trump-Putin en Alaska: promesas vacías y ninguna paz a la vista

La reunión entre los líderes de Estados Unidos y Rusia fracasa en lograr un alto el fuego, sembrando frustración y desilusión en un pueblo agotado por la guerra.

Ucranianos en shock tras cumbre Trump-Putin en Alaska: promesas vacías y ninguna paz a la vista
Archivado en: Mundo

Más información

Trump, Putin y Ucrania

Trump y Putin en Alaska: ¿cuánto tiempo le queda a Rusia para terminar de triturar a Ucrania?

Zelensky anuncia que el lunes viajará a Washington para reunirse con Trump y abordar “el fin de los asesinatos y de la guerra”

Zelensky anuncia que el lunes viajará a Washington para reunirse con Trump y abordar “el fin de los asesinatos y de la guerra”

La reciente cumbre celebrada en Alaska entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, que muchos esperaban como un paso hacia el fin del conflicto en Ucrania, ha derivado en una profunda desilusión para el pueblo ucraniano. Lejos de lograr avances concretos, la reunión terminó sin ningún acuerdo para el cese del fuego, ni señales claras de una negociación seria para la paz.

Durante semanas, la comunidad internacional y, especialmente, los ciudadanos ucranianos mantuvieron la esperanza de que este encuentro pudiera abrir una ventana hacia la resolución diplomática del que ya es uno de los conflictos más devastadores de la última década. Sin embargo, la cumbre en Alaska evidenció una vez más las profundas divisiones y la falta de voluntad política para detener a tiempo el derramamiento de sangre.

Para millones en Ucrania, el resultado fue un golpe duro.

Las esperanzas de un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de diálogo sincero se desvanecieron, dejando en su lugar un sentimiento generalizado de frustración, impotencia y abandono. La guerra continúa cobrándose vidas y dejando una huella imborrable en la sociedad ucraniana, que ahora ve cómo las potencias internacionales priorizan sus intereses geopolíticos antes que una solución justa y duradera.

Los comentarios posteriores de Trump y Putin no hicieron sino profundizar el desencanto, con declaraciones vagas, acusaciones mutuas y sin compromisos que den señales claras de un cambio real. Mientras tanto, la población ucraniana sigue enfrentando cada día la incertidumbre y el sufrimiento provocado por un conflicto que parece no tener fin a la vista.

La cumbre en Alaska pasará a la historia como un recordatorio amargo: la paz no se negocia con palabras huecas, y el futuro de Ucrania depende, sobre todo, de la firmaza internacional en exigir un respeto pleno a su soberanía y un compromiso real con el alto al fuego. Hasta entonces, el pueblo ucraniano deberá seguir resistiendo en medio de la desilusión y la esperanza rota.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PELUQUERÍA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]