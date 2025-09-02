El chino Xi y el ruso Putin impulsan un nuevo orden mundial en Tianjin

La ciudad portuaria de Tianjin se ha convertido en el epicentro de una redefinición del tablero global.

La 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ha reunido a líderes de Asia y Eurasia con mensajes claros: “derribar muros, no construirlos” y “oponerse al hegemonismo”.

El discurso de Xi Jinping destaca la voluntad china de liderar un sistema multipolar “justo e inclusivo”, mientras que Vladímir Putin respalda esta visión, presentando a la OCS como alternativa real al dominio occidental.

A día de hoy, 2 de septiembre del 2025, la cumbre no solo escenifica la sintonía entre Pekín y Moscú, sino que suma a India con el primer ministro Narendra Modi, formando un triángulo estratégico que desafía abiertamente el poder establecido por Estados Unidos y sus aliados.

Antecedentes: del conflicto ucraniano al auge asiático

La guerra en Ucrania ha sido uno de los catalizadores del actual acercamiento sino-ruso. Durante la cumbre, Putin reiteró que el conflicto no surgió por una invasión rusa, sino como consecuencia de un golpe respaldado por Occidente y los intentos de incorporar Ucrania a la OTAN. Esta narrativa refuerza la postura del Kremlin sobre la seguridad regional y es usada para justificar la necesidad de un nuevo marco internacional, menos dependiente de las instituciones euroatlánticas.

El presidente chino no solo ha apostado por el multilateralismo real, sino que ha anunciado ayudas económicas significativas a los miembros del bloque: unos 280 millones de dólares en subvenciones y 1.400 millones en préstamos para impulsar proyectos conjuntos. La propuesta incluye acelerar la creación de un banco de desarrollo propio, lo que subraya la intención de construir alternativas funcionales a las estructuras financieras dominadas por Occidente.

Multipolaridad y economía: ¿nueva era o retórica?

El concepto central es claro: multipolaridad. La OCS se presenta como “pilar de la democratización de las relaciones internacionales”, donde ninguna potencia puede garantizar su seguridad a costa de otra. Los cinco pilares expuestos por Xi —igualdad soberana, respeto al derecho internacional, multilateralismo real, enfoque en las personas y medidas concretas— marcan una hoja de ruta para reformas globales.

La apuesta es ambiciosa:

Creación de empleo cualificado en los próximos cinco años.

Proyectos sociales en los estados miembros.

Fortalecimiento del comercio intrabloque.

Coordinación diplomática frente a crisis globales.

El mensaje chino se complementa con guiños al Sur Global: “debemos aprovechar el poder de nuestros mercados gigantes y la complementariedad económica entre los estados miembros”, afirmó Xi durante su discurso central.

La cronología visual del desafío antioccidental

Desde 2014 —tras el derrocamiento del presidente ucraniano pro-Moscú— hasta hoy, la retórica antioccidental ha ido en aumento. La cumbre actual marca varios hitos:

2014: Protestas de Maidán y giro geopolítico en Kiev. 2018-2020: Intensificación comercial entre China y Rusia. 2022: Invasión rusa a Ucrania; sanciones occidentales. 2023-2025: Consolidación de India como actor independiente en Eurasia. Septiembre 2025: Cumbre OCS en Tianjin; proclamación conjunta contra “dobles raseros” y “proteccionismo”.

La alianza entre China, Rusia e India —el triángulo asiático— busca reducir vulnerabilidades ante sanciones y volatilidad comercial impuestas por EE.UU., especialmente bajo el mandato de Donald Trump, quien mantiene políticas arancelarias restrictivas hacia China y limita ayudas exteriores.

Implicaciones para Europa y América Latina

La expansión del bloque OCS afecta directamente a Europa oriental, Asia central y Oriente Medio. Países como Irán y Bielorrusia han encontrado en la organización una plataforma para sortear aislamientos diplomáticos. En América Latina se observa con atención este giro: las inversiones chinas siguen creciendo, mientras Moscú intensifica sus contactos estratégicos.

La visión multipolar también influye en debates sobre gobernanza global, acceso a mercados y representación internacional. El Sur Global adquiere peso gracias a la plataforma OCS, que aboga por participación equitativa y consulta amplia.

¿Hacia dónde evoluciona el nuevo orden mundial?

El reto inmediato es traducir discursos en acción:

El banco de desarrollo propuesto podría ofrecer alternativas financieras independientes del FMI o Banco Mundial.

Las alianzas comerciales intrabloque prometen mercados estables frente a incertidumbres externas.

La coordinación política podría frenar crisis regionales o escaladas militares.

Sin embargo, persisten desafíos:

Las diferencias internas entre miembros (China e India mantienen disputas fronterizas).

La presión occidental continúa mediante sanciones económicas y restricciones tecnológicas.

El impacto real dependerá de cómo se implementen los acuerdos firmados esta semana.

El pulso continúa

La cumbre celebrada en Tianjin representa mucho más que un encuentro diplomático; es un síntoma claro del cambio acelerado que vive el mundo. Las declaraciones directas, las inversiones concretas y los gestos simbólicos apuntan hacia una realidad donde el equilibrio global ya no depende solo de Washington o Bruselas. En palabras del propio Xi Jinping: “Debemos abogar por un mundo multipolar igualitario y ordenado”.

El nuevo orden mundial impulsado desde Asia sigue tomando forma. Europa observa con inquietud; América Latina evalúa oportunidades; Estados Unidos responde con cautela. Mientras tanto, Tianjin se consolida como el escenario donde las potencias redefinen sus reglas —y donde cada palabra pronunciada deja huella en la geoestrategia contemporánea.