Redes sociales, protestas y crisis: Nepal al borde del abismo político tras el levantamiento digital

La reciente oleada de protestas que ha sacudido a Nepal ilustra el enorme poder de las redes sociales en la política contemporánea y abre un interrogante crucial: ¿pueden las plataformas digitales realmente derrocar gobiernos?

El país himalayo, conocido por su serenidad y paisajes de montaña, se ha convertido en escenario de un caos sin precedentes tras la decisión gubernamental de bloquear aplicaciones como Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp.

La medida, lejos de aplacar el descontento, lo ha multiplicado y radicalizado, especialmente entre la Generación Z, desencadenando una crisis política que ha obligado al primer ministro K. P. Sharma Oli a huir de la capital y a declarar el estado de emergencia.

El detonante: censura digital y corrupción

El gobierno justificó el veto alegando que las redes sociales no cumplían con los requisitos de registro y facilitaban discursos de odio y noticias falsas.

Sin embargo, para miles de jóvenes, la medida fue vista como una maniobra para silenciar la protesta y encubrir la falta de respuesta ante la corrupción y la desigualdad.

La reacción fue inmediata. “Stop the ban on social media, stop corruption not social media”, coreaban los manifestantes en las calles de Katmandú, donde la protesta alcanzó tintes dramáticos: cercaron el Parlamento, hicieron huir a la policía antidisturbios y rompieron el cerco de seguridad con una furia inédita en la historia reciente del país.

El papel central de la Generación Z

La movilización, encabezada por jóvenes nacidos entre 1995 y 2010, ha sido catalogada ya como la mayor protesta generacional en Nepal en décadas.

Las redes sociales, pese al bloqueo, siguieron siendo el hilo conductor: los mensajes circularon a través de TikTok y Viber , plataformas que escaparon temporalmente a la censura.

y , plataformas que escaparon temporalmente a la censura. Los hashtags, memes y vídeos virales lograron coordinar acciones, difundir imágenes de la represión y mantener viva la indignación.

Violencia, represión y crisis de legitimidad

La respuesta del Estado fue contundente y trágica:

Al menos 19 personas murieron y más de 300 resultaron heridas tras la intervención policial con munición real, gases lacrimógenos y cañones de agua.

y más de 300 resultaron heridas tras la intervención policial con munición real, gases lacrimógenos y cañones de agua. El epicentro de la violencia fue la capital, donde el asalto al Parlamento forzó la imposición de un toque de queda indefinido y el cierre de escuelas.

El propio ministro del Interior, Ramesh Lekhak, dimitió tras la matanza, mientras el primer ministro Oli se vio forzado a abandonar Katmandú bajo presión política y social.

“Esto no fue una respuesta de orden público, fue una masacre. Eran jóvenes con pancartas, no con armas. Sus voces se encontraron con balas”, denunció Pratibha Rawal, portavoz del partido opositor Rastriya Swatantra Party.

Redes sociales: ¿herramienta de cambio o chivo expiatorio?

Este episodio reaviva el debate sobre el papel de las redes sociales en la política:

Para el gobierno nepalí, las plataformas son un peligro para la estabilidad y la cohesión social, capaces de amplificar el odio y la desinformación.

Para los manifestantes, son la única vía para organizarse, denunciar abusos y exigir transparencia en un entorno donde los medios tradicionales a menudo se autocensuran o alinean con el poder.

La experiencia de Nepal recuerda a otros casos recientes, desde la Primavera Árabe hasta las protestas en Irán o Hong Kong. Sin embargo, el caso nepalí añade matices: aquí la censura digital no desactivó la protesta, sino que la amplificó y radicalizó, convirtiendo a las redes en un símbolo de resistencia.

El futuro político de Nepal: incertidumbre y presión internacional

Tras el levantamiento del bloqueo digital, la situación sigue siendo tensa:

El Parlamento está rodeado por el ejército, el toque de queda se mantiene en varias ciudades y la oposición exige responsabilidades penales para los autores de la represión.

El primer ministro Oli ha anunciado la apertura de una comisión investigadora y compensaciones para las víctimas, pero los manifestantes reclaman su dimisión y la convocatoria de nuevas elecciones.

La comunidad internacional observa con preocupación: la deriva autoritaria y la violencia ponen en duda la estabilidad democrática de un país clave en el equilibrio geopolítico del Himalaya.

Claves para entender el fenómeno

Redes sociales y política : Las plataformas digitales ya no son solo espacios de ocio, sino instrumentos clave de movilización y presión política.

: Las plataformas digitales ya no son solo espacios de ocio, sino instrumentos clave de movilización y presión política. Generación Z : Esta franja demográfica es especialmente activa, creativa y resistente a la censura, capaz de sortear bloqueos y organizarse en tiempo real.

: Esta franja demográfica es especialmente activa, creativa y resistente a la censura, capaz de sortear bloqueos y organizarse en tiempo real. Crisis de representación : La falta de canales de participación y la percepción de corrupción alimentan el rechazo a las élites y la búsqueda de alternativas digitales.

: La falta de canales de participación y la percepción de corrupción alimentan el rechazo a las élites y la búsqueda de alternativas digitales. Riesgo de escalada: Si la represión se mantiene, Nepal podría entrar en una espiral de inestabilidad difícil de controlar, con efectos sobre toda la región.

Reflexión final

La crisis en Nepal pone de relieve que, en el siglo XXI, las redes sociales no solo reflejan el malestar social: pueden canalizarlo, amplificarlo y convertirlo en un desafío directo al poder. No hay recetas fáciles. Pero está claro que la represión digital y la censura, lejos de aplacar el descontento, pueden abrir la puerta a un nuevo ciclo de protestas y crisis política. Nepal es hoy el laboratorio donde se prueba el verdadero alcance de la democracia digital en Asia.