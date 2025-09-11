Los emires de Catar dicen que Netanyahu dinamita la esperanza de liberar vivos a los rehenes

Apenas unas horas después del ataque aéreo israelí sobre Doha, la capital qatarí se convertía en epicentro de la crisis más delicada en Oriente Medio desde el inicio de la guerra en Gaza.

El primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha acusado al gobierno de Benjamin Netanyahu de “matar toda esperanza” para los rehenes israelíes retenidos por Hamás y ha exigido que el líder israelí “sea llevado ante la justicia”.

La noche del martes, el ejército israelí ejecutó un bombardeo de precisión en la capital de Qatar, dirigido contra altos mandos de Hamás.

El ataque, que dejó al menos seis muertos según fuentes palestinas, marca la primera vez que el conflicto entre Israel y Hamás salta a suelo qatarí, un país que hasta ahora había sido clave en las negociaciones para la liberación de rehenes y el alto el fuego. A día de hoy, 11 de septiembre de 2025, las consecuencias amenazan con reconfigurar el tablero diplomático de la región.

Qatar, aliado de Estados Unidos y sede de la oficina política de Hamás desde 2012, había mantenido hasta ahora un perfil de mediador entre Israel, Egipto y la propia organización islamista. El bombardeo ha cambiado por completo esa ecuación. El primer ministro qatarí, en una entrevista con CNN, fue tajante: “Lo que Netanyahu ha hecho ayer, ha matado cualquier esperanza para esos rehenes”, subrayando el impacto directo en las negociaciones para su liberación.

El ataque ha provocado una ola de condenas en la región y una respuesta firme de Doha, que ha advertido que reconsiderará su papel en las conversaciones de paz y el futuro de su cooperación con Washington. Mientras, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha prometido que Israel “actuará contra sus enemigos donde sea”, y el propio Netanyahu ha instado públicamente a Qatar a expulsar a los líderes de Hamás o “hacerse cargo de ellos, porque si no, lo haremos nosotros”.

El liderazgo de Hamás, objetivo y superviviente

Aunque el ejército israelí ha reivindicado el ataque como un golpe a la cúpula de Hamás, la organización islamista ha confirmado que sus principales líderes, entre ellos Khalil al-Hayya y Zaher Jabarin, han sobrevivido al bombardeo. Según Hamás, “el enemigo ha fracasado en asesinar a los miembros de nuestra delegación negociadora”, asegurando que el liderazgo sigue intacto y que el ataque solo ha servido para “sacudir la conciencia del mundo”.

Esta afirmación ha sido respaldada por analistas qataríes, que consideran que el ataque ha tenido más valor simbólico que operativo. La resistencia del liderazgo de Hamás refuerza la percepción de que Israel ha priorizado un mensaje de fuerza sobre un cambio real en la correlación de poder en la mesa de negociación.

Trump, la Casa Blanca y la diplomacia a contrarreloj

El bombardeo ha provocado un terremoto también en Washington. La administración de Donald Trump asegura que fue informada por Israel poco antes del ataque y que intentó alertar a Qatar a través de su enviado especial, Steve Witkoff. Sin embargo, Doha lo desmiente: la notificación estadounidense llegó cuando las explosiones ya habían comenzado. El propio Trump ha lamentado públicamente el ataque, calificándolo de “incidente desafortunado” y garantizando a las autoridades qataríes que “no volverá a ocurrir en su territorio”.

Puntos clave de la reacción internacional:

Estados Unidos se desmarca de la decisión israelí y critica la acción unilateral.

Qatar denuncia la violación de su soberanía y amenaza con represalias diplomáticas.

Israel defiende el ataque como un mensaje a quienes “dan refugio al terror”.

Negociaciones en punto muerto y nuevas amenazas

El golpe a la confianza entre Qatar e Israel ha dejado en suspenso las negociaciones para liberar a los rehenes israelíes en Gaza. Hasta ahora, la mediación qatarí había sido fundamental para mantener abiertas las líneas de diálogo y facilitar intercambios humanitarios. La reacción inmediata de Doha, asegurando que “revaluará todo” respecto a su implicación en el proceso, deja al descubierto la fragilidad de las conversaciones y el riesgo de un estancamiento prolongado.

En paralelo, la situación militar en Gaza se intensifica. Israel ha aumentado sus ataques sobre infraestructuras consideradas clave para Hamás, mientras la población civil sufre las consecuencias de una campaña militar sin visos de final cercano.

¿Un antes y un después en la diplomacia regional?

El ataque a Doha ha abierto un nuevo frente en la guerra de Gaza y ha puesto en entredicho la credibilidad de las garantías de seguridad que Washington y sus aliados habían ofrecido a los países del Golfo. Con la comunidad internacional dividida, la crisis ha puesto sobre la mesa la dificultad de aislar el conflicto y la posibilidad de una escalada regional.

Los expertos advierten de varios escenarios posibles:

Qatar podría endurecer su posición y limitar su papel como mediador, complicando la liberación de rehenes y la negociación de treguas.

Israel podría mantener su política de ataques extraterritoriales, elevando el riesgo de represalias y enfrentamientos directos con otros actores regionales.

Estados Unidos queda atrapado entre la defensa de su aliado israelí y la necesidad de preservar la estabilidad y su influencia en el Golfo.

Mientras tanto, la población civil —tanto en Gaza como los propios rehenes— sigue pagando el precio de una guerra que, lejos de acercar el final, parece abrir nuevas heridas. El mensaje de Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani resuena con fuerza en la región: “Lo que ha hecho Netanyahu ha matado cualquier esperanza”. La incógnita, a día de hoy, es si la diplomacia será capaz de resucitarla.