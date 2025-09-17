Miles de palestinos huyen de Gaza mientras Israel lanza una ofensiva terrestre feroz

La noche en Gaza se ha tornado caótica. Miles de familias palestinas han abandonado sus hogares en cuestión de horas, empujadas por el estruendo de los tanques y el avance de las tropas israelíes.

La operación terrestre, largamente anticipada por los mandos militares israelíes, marca un punto de inflexión en el conflicto: Israel busca romper el último bastión de los terroristas de Hamas y liberar a los rehenes, mientras la comunidad internacional eleva la voz contra las consecuencias humanitarias y la escalada bélica.

Las próximas semanas serán determinantes. La operación terrestre podría consolidar un nuevo equilibrio militar si logra desarticular a Hamas, pero el coste humanitario amenaza con agravar aún más el aislamiento internacional israelí. La propuesta fronteriza con Siria añade complejidad estratégica al tablero regional; cualquier movimiento erróneo puede escalar rápidamente hacia enfrentamientos directos o crisis diplomáticas mayores.

El desenlace sigue abierto: los líderes internacionales urgen negociaciones inmediatas mientras miles continúan huyendo bajo fuego cruzado. El futuro dependerá tanto del desarrollo militar como del pulso político entre Tel Aviv y sus socios globales.

En medio del ruido bélico y las condenas crecientes, Gaza permanece como símbolo trágico del sufrimiento civil y la volatilidad geopolítica contemporánea.

La ofensiva terrestre sobre Gaza se desarrolla bajo un clima de tensión extrema. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado que el ejército “golpea con puño de hierro la infraestructura terrorista” para sentar las condiciones necesarias para liberar a los rehenes y derrotar al grupo criminal. Sin embargo, dentro del propio gobierno israelí existen dudas. Varios altos cargos militares han advertido del riesgo real para los rehenes; según informes recientes, Hamas estaría dispuesto a utilizarlos como escudos humanos en plena línea de fuego, dificultando cualquier intento de rescate y multiplicando el peligro para civiles atrapados en la zona.

Las imágenes difundidas muestran columnas de vehículos blindados avanzando hacia el centro de la ciudad. Se calcula que unos 60.000 reservistas adicionales se han sumado a los más de 70.000 soldados desplegados previamente. El objetivo táctico es claro: rodear Gaza City, desmantelar la infraestructura militar de Hamas y forzar una rendición que permita negociar la liberación de los cautivos.

Netanyahu desafía la condena internacional

La decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de continuar con la operación militar ha generado malestar global y divisiones internas en Israel. Mientras varios países europeos y norteamericanos han elevado sanciones contra miembros del gabinete israelí e incluso cancelado contratos armamentísticos millonarios —como el caso reciente con España— Netanyahu insiste en que Israel enfrenta “una campaña coordinada para deslegitimar al Estado judío” promovida por actores como China y Qatar.

En paralelo, crecen las voces que piden una solución política ante el riesgo creciente de genocidio denunciado por organismos internacionales. La presión diplomática se refleja en acciones como la suspensión del comercio bilateral, restricciones al acceso aéreo o incluso propuestas para excluir a Israel de eventos culturales relevantes como Eurovisión.

Éxodo palestino y resistencia interna

El éxodo palestino es palpable. Más de 350.000 personas han evacuado la ciudad desde el inicio del asalto, aunque esto representa solo un tercio de la población local. Las autoridades israelíes han instado repetidamente a los habitantes a abandonar sus hogares antes del despliegue total, pero Hamas ha obstaculizado estos movimientos, reteniendo civiles para reforzar su posición defensiva.

El drama humano se intensifica ante las dificultades logísticas y el temor constante a ataques indiscriminados. Los testimonios recogidos entre los desplazados hablan de una huida desesperada: familias separadas, heridos sin atención médica suficiente y falta crónica de suministros básicos.

Propuesta israelí para Siria: seguridad fronteriza renovada

En este contexto tenso, emerge otra dimensión clave en la política exterior israelí: según un informe revelado por Axios, Israel ha presentado a Siria una propuesta detallada para redefinir la seguridad fronteriza entre ambos países. El plan contempla zonas desmilitarizadas, áreas restringidas al vuelo e incluso el mantenimiento de una presencia israelí permanente en el monte Hermón.

Zonas desmilitarizadas: Israel busca crear franjas donde las fuerzas armadas sirias no puedan operar ni desplegar armamento pesado.

Áreas prohibidas para vuelos: El control aéreo sería reforzado para impedir incursiones militares y proteger infraestructuras estratégicas.

Presencia israelí en Monte Hermón: Se mantendría vigilancia constante para evitar infiltraciones o ataques transfronterizos.

Este enfoque busca garantizar estabilidad en uno de los puntos más sensibles del mapa regional, aunque genera inquietud entre analistas internacionales por su impacto sobre la soberanía siria y la posible reacción negativa de actores como Irán o Rusia.

Repercusiones regionales e internacionales

La ofensiva sobre Gaza City repercute más allá del conflicto inmediato:

Protestas globales: Manifestaciones prorrabiosas han sacudido ciudades europeas y estadounidenses; incluso eventos deportivos han sido interrumpidos por activistas que denuncian los bombardeos.

Manifestaciones prorrabiosas han sacudido ciudades europeas y estadounidenses; incluso eventos deportivos han sido interrumpidos por activistas que denuncian los bombardeos. Sanciones diplomáticas: Países como Canadá, Francia o Reino Unido han impulsado medidas contra exportaciones israelíes e instan a reconocer formalmente al Estado palestino.

Países como Canadá, Francia o Reino Unido han impulsado medidas contra exportaciones israelíes e instan a reconocer formalmente al Estado palestino. Acción legal internacional: El Tribunal Internacional de Justicia recibe nuevas denuncias por supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante la ofensiva.

Mientras tanto, dentro de Israel persisten divisiones sociales profundas: sectores que apoyan la línea dura militar frente a otros que exigen mayor protección a los rehenes y garantías humanitarias para los palestinos afectados.