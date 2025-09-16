Israel intensifica el bombardeo y Katz, ministro de defensa, escribe en X: «Gaza está ardiendo».

La noche en Gaza ha sido descrita por testigos como “infernal”, marcada por una sucesión de explosiones, incendios y el rugido constante de los tanques israelíes.

En plena escalada militar, el ministro de Defensa Israel Katz escribía en la red social X: “Gaza está ardiendo. No cejaremos ni retrocederemos hasta que la misión esté completa.”

La consigna oficial es clara: acabar de una vez con los terroristas de Hamás, sin importar el coste para la infraestructura ni la población civil.

El avance de las tropas israelíes en el corazón de Gaza sugiere que la operación terrestre podría intensificarse en las próximas horas. La ciudad, con una herencia milenaria y un tejido social devastado, enfrenta el riesgo de una destrucción sin precedentes. El éxodo masivo y el colapso de servicios básicos anticipan una crisis humanitaria aún más profunda.

Ante la firmeza de la consigna israelí —“no retrocederemos hasta cumplir la misión”— y la resistencia de Hamás en zonas urbanas, la perspectiva de una solución rápida parece lejana.

La pregunta sobre qué quedará de Gaza City cuando termine la ofensiva y si este enfoque pondrá fin a la amenaza de Hamás o, por el contrario, perpetuará el ciclo de violencia, sigue sin respuesta.

Una ofensiva implacable

A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, la ofensiva israelí sobre Gaza ha alcanzado uno de sus puntos más álgidos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han lanzado una combinación de bombardeos aéreos y maniobras terrestres concentradas en el corazón de Gaza City. Testigos en la zona reportan la presencia de tanques israelíes en calles centrales como al-Jalaa, tras una noche de ataques aéreos masivos y fuego de artillería que han destruido edificios residenciales, universidades y hasta oficinas de la ONU.

El ejército israelí sostiene que la operación busca eliminar la presencia de Hamás y sus infraestructuras. Fuentes militares han afirmado que no se detendrán hasta lograr la completa desarticulación del grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Esta determinación se refleja en la declaración pública del ministro Katz y en el despliegue de tropas y blindados en áreas densamente pobladas.

El impacto humanitario

La intensidad de la ofensiva ha generado una nueva oleada de desplazamientos. Según organizaciones humanitarias y testimonios locales, cerca de 250.000 personas han abandonado Gaza City en los últimos días, enfrentándose a carreteras saturadas, precios abusivos y la incertidumbre de no encontrar refugio seguro. Muchos se han visto obligados a desplazarse repetidamente, huyendo de los bombardeos y de las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí.

El escenario humanitario es crítico:

Familias enteras han sido desplazadas más de una vez en una sola semana.

El acceso a alimentación y agua potable es cada vez más limitado.

La cifra de fallecidos por hambre asciende ya a 422, y los muertos por bombardeos en los últimos dos días superan los 70, incluyendo menores de edad.

Las organizaciones humanitarias han calificado de “cruel e inhumana” la orden de evacuación masiva impuesta por Israel sobre la ciudad, denunciando que la población no dispone de medios ni de lugares seguros a los que acudir.

El objetivo: acabar con Hamás

La estrategia militar israelí se justifica bajo la premisa de erradicar la amenaza de Hamás. Desde el inicio de la guerra, Israel ha insistido en que no puede haber paz ni seguridad mientras el grupo siga controlando la Franja. Sin embargo, la magnitud de la operación actual —con tanques en el centro de la ciudad y un “cinturón de fuego” en sus barrios periféricos— representa una de las mayores apuestas militares desde el inicio del conflicto.

En las últimas horas, se han registrado bombardeos concentrados en zonas como Sheikh Radwan, al-Karama y Tel al-Hawa. Los residentes describen el uso de “robots trampa” y el despliegue de helicópteros Apache disparando sin cesar. El ejército israelí ha advertido que no detendrá la ofensiva hasta destruir completamente la infraestructura y capacidad operativa de Hamás.

Disputas internas y presión internacional

La ofensiva coincide con tensiones en el seno del gobierno israelí. Medios locales han filtrado detalles de una tensa reunión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y altos mandos militares, donde se evidenciaron discrepancias sobre los riesgos para los rehenes aún retenidos por Hamás y la falta de avances en las negociaciones de liberación.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue dividida. Países árabes han convocado reuniones de emergencia, aunque la mayoría de líderes palestinos denuncian que estas cumbres carecen de resultados tangibles. Las organizaciones de derechos humanos y la ONU han denunciado posibles crímenes de guerra y exigen un alto el fuego inmediato, mientras las potencias occidentales mantienen su apoyo diplomático y militar a Israel.