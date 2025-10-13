Donald Trump sobre su legado tras la paz en Gaza: “Quizá yo no vaya al cielo, pero he mejorado la vida de mucha gente”

La declaración de Donald Trump acerca del cielo y su legado político resuena en un entorno internacional agitado.

En medio de una avalancha de elogios y reproches, el presidente estadounidense ha conseguido cerrar un acuerdo histórico en Gaza, aunque el Nobel de la Paz sigue siendo un galardón esquivo para él.

Al mismo tiempo, sus comentarios sobre España y la OTAN han agravado las relaciones transatlánticas, reflejando su estilo directo, provocador y poco convencional.

El último éxito de Trump se gestó en Oriente Medio. Tras dos años de conflicto entre Israel y Hamás, que ha dejado más de 67.000 muertos y una Gaza hecha trizas, la presión ejercida por la Casa Blanca fue determinante para alcanzar un pacto que, aunque no es un acuerdo de paz definitivo, sí ha puesto fin a la masacre y permitirá que los rehenes vivos regresen a sus hogares.

Trump ha utilizado su método: presión directa sobre Netanyahu, encuentros con líderes árabes y una negociación casi empresarial que se aleja de los caminos diplomáticos habituales.

El pacto contempla el canje de rehenes, el repliegue israelí y la entrada de ayuda humanitaria.

La comunidad internacional, desde la Comisión Europea hasta la ONU y líderes regionales, ha celebrado este resultado.

Tanto en Gaza como en Tel Aviv se han recibido con satisfacción los términos del acuerdo, aunque los palestinos advierten que sus expectativas a largo plazo siguen siendo inciertas.

Nobel de la Paz: éxito esquivo y polémica asegurada

A pesar de las expectativas generadas y su propio interés por obtenerlo, Trump no ha logrado el Nobel de la Paz. El galardón correspondiente a 2025 ha sido otorgado a María Corina Machado, una opositora venezolana reconocida por su lucha democrática contra el régimen de Maduro. Trump, quien durante meses había reclamado este premio debido a su papel en Oriente Medio, felicitó públicamente a Machado; sin embargo, su círculo cercano critica que el comité “prioriza la política sobre la paz”.

El Nobel destaca el valor civil demostrado por Machado y envía un mensaje claro sobre la defensa democrática frente al auge del autoritarismo.

Trump ha aprovechado esta situación para reivindicar su legado diplomático e insistir en el reconocimiento internacional. Varios aliados como Richard Grenell o el director de comunicación de la Casa Blanca han denunciado el “sesgo” del Nobel y lo que consideran un “olvido” hacia el presidente estadounidense.

Este episodio refuerza la imagen polarizadora de Trump como líder capaz de capitalizar sus logros y convertir cada contratiempo en una nueva oportunidad para fortalecer su narrativa como outsider.

España, la OTAN y la diplomacia a golpe de tuit

En plena celebración del Día Nacional, Estados Unidos ha trasladado sus felicitaciones a España; sin embargo, esa cordialidad no duró mucho tiempo. Trump ha elevado sus críticas hacia el gobierno de Pedro Sánchez, cuestionando abiertamente su gasto en defensa e incluso sugiriendo la posible expulsión de España de la OTAN por no alcanzar el umbral del 5% del PIB acordado en la última cumbre celebrada en La Haya.

Trump afirmó: “Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y muchos pensaron que eso no sucedería. Tuvimos un país rezagado: España. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente.”

Desde el Gobierno español se ha respondido que España es un socio “leal y con plenos derechos” que cumple con sus objetivos defensivos “tanto como Estados Unidos”.

Por ahora, la OTAN mantiene una postura calmada; sin embargo, los aliados advierten sobre las tensiones políticas y las percepciones que tiene Trump acerca de Sánchez.

Este nuevo enfrentamiento deja claro que Trump no duda en utilizar tanto la presión pública como una retórica contundente para forzar cambios, incluso si eso significa tensar las relaciones históricas.

País % PIB en Defensa Posición OTAN según Trump Estados Unidos 5% Cumple y exige España 2% “Rezagado, expulsión” Reino Unido 3% Cumple Francia 2,8% Cumple

Perspectivas: ¿un legado duradero o un triunfo efímero?

El impacto que ha tenido Trump en Oriente Medio podría marcar una etapa decisiva; sin embargo, persisten interrogantes sobre la viabilidad del acuerdo y el futuro regional. El proceso hacia una paz estable es frágil y depende en gran medida del compromiso mutuo para mantener esta tregua e impulsar esfuerzos hacia la reconstrucción. En cuanto a la OTAN, el choque con España abre un debate sobre cómo repartir responsabilidades y mantener cohesionada a esta Alianza ante los cambios globales.

Los líderes europeos y regionales reconocen cómo funciona el método Trump; sin embargo, también advierten sobre los riesgos asociados y las consecuencias políticas derivadas de soluciones apresuradas.

El Nobel sigue siendo una meta lejana para Trump; aun así, ha logrado colocar su gestión internacional en el centro del debate. Las tensiones con España y otros aliados reflejan claramente esa estrategia agresiva basada en presión y negociación dura propia del mandato presidencial.

Fiel a su estilo característico, Trump continúa buscando máxima visibilidad. Su frase “Quizá yo no vaya al cielo, pero he mejorado la vida de mucha gente” se convierte así en un lema que encapsula una gestión controvertida pero indiscutiblemente influyente. En este escenario global tan complejo, parece claro que Trump sigue jugando fuerte sin mostrar signos de querer dejar atrás su papel protagónico.