Los comandos rusos avanzan en Pokrovsk, camuflados en la niebla y llevan a Ucrania al límite

Día y noche.

Con brutalidad y contra quien sea, como una máquina de picar carne humana.

Así operan las fuerzas de Vladimir Putin.

Un denso manto de niebla cubre la ciudad de Pokrovsk, ubicada en el este de Ucrania.

Este fenómeno meteorológico ha permitido que las fuerzas rusas avancen en uno de los frentes más disputados del conflicto, mientras las tropas ucranianas luchan por contener el empuje enemigo y evitar un cerco total.

La adversidad climática ha alterado el curso de la batalla, dificultando la vigilancia y brindando a los soldados rusos la oportunidad de penetrar las posiciones defensivas ucranianas, lo que ha derivado en combates intensos y un creciente riesgo de aislamiento para las fuerzas locales.

Además, la niebla y el propio terreno, se han transformado en aliados inesperados para Rusia.

La presión sobre Pokrovsk por parte rusa ha aumentado notablemente en los últimos días, en parte gracias a las condiciones climatológicas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha admitido que la “creciente presión” y la “magnitud” de los ataques rusos en la ciudad coinciden con el empeoramiento del tiempo. La combinación de niebla y lluvia ha facilitado que pequeños grupos de asalto rusos se infiltran entre las líneas ucranianas, usando la escasa visibilidad para sorprender a los defensores y hacerse con posiciones estratégicas.

La estrategia rusa de aprovechar las condiciones naturales no es algo nuevo, pero ahora se muestra especialmente eficaz. Según fuentes del mando ucraniano, en las últimas 24 horas se han intensificado los ataques rusos, logrando avances en varios puntos del casco urbano. Todo ello con el respaldo del envío de tropas frescas y una clara superioridad numérica. Desde Kiev se estima que hay hasta 170.000 soldados rusos concentrados en la región, una cifra que multiplica por ocho a las fuerzas ucranianas presentes en la ciudad.

Pokrovsk: nudo logístico y símbolo estratégico

Pokrovsk es mucho más que un simple punto en el mapa del frente oriental. Fundada como un importante nudo ferroviario en el siglo XIX, sigue siendo crucial para la logística tanto militar como civil en la región de Donetsk. Controlar esta ciudad permitiría a Rusia abrir nuevas rutas hacia otras localidades clave como Kramatorsk y Sloviansk, lo que debilitaría aún más las defensas ucranianas al cortar vías de suministro esenciales.

La batalla por este enclave recuerda otros asedios recientes, como los vividos en Avdiivka o Bajmut, donde la toma rusa se consumó tras meses de combates que dejaron las ciudades prácticamente arrasadas. En Pokrovsk, ahora los enfrentamientos tienen lugar principalmente en la zona industrial y alrededor de la estación de tren, áreas fortificadas por Ucrania desde que comenzó el conflicto en 2014. La relevancia estratégica del lugar ha llevado a ambos bandos a enviar refuerzos recientemente; unidades especiales ucranianas están operando bajo supervisión directa de inteligencia militar mientras Rusia refuerza su cerco con más tropas.

Las fuerzas del Kremlin han conseguido establecer posiciones en varios barrios de Pokrovsk, según informes del Ministerio de Defensa ruso. Moscú afirma haber capturado hasta 70 edificios en un período de 24 horas; sin embargo, Ucrania sostiene que aún mantiene control sobre partes significativas de la ciudad y que el frente no está completamente cerrado.

Los combates se desarrollan calle por calle, con un alto costo humano. Ucrania reporta más de 160 soldados rusos muertos solo durante estos días en Pokrovsk, mientras Moscú sostiene que las pérdidas ucranianas son considerablemente mayores.

Las condiciones logísticas para los defensores ucranianos se vuelven cada vez más complicadas: sus rutas de suministro están bajo constante fuego enemigo y el «cuello de botella» que les permite retirarse o recibir refuerzos se estrecha peligrosamente, con apenas cinco kilómetros disponibles.

A esta presión sobre Pokrovsk se suma una ofensiva rusa más amplia que afecta otros sectores del frente oriental y sur, como Kupiansk y la región de Zaporiyia, donde recientemente han sido tomadas varias localidades forzando así retiradas ucranianas. Este cambio estratégico por parte rusa busca centrarse en atacar infraestructuras energéticas y comunicaciones locales con el objetivo claro de minar tanto la moral como la resistencia civil ucraniana justo al inicio del invierno.

Reacciones, incertidumbre internacional y posibles escenarios

El enfrentamiento por Pokrovsk va más allá del ámbito militar. Esta ciudad se ha convertido en un símbolo significativo para la resistencia ucraniana; mientras tanto, para Vladímir Putin, conseguir su control representaría un triunfo propagandístico y estratégico tras meses sin avances relevantes en el frente. La situación sobre el terreno es fluida; las informaciones provenientes de ambos bandos a menudo chocan entre sí mientras ambos elevan sus despliegues buscando mantener la iniciativa.

Ucrania conserva esperanzas respecto al suministro inminente de armamento desde Europa y Canadá junto con apoyo logístico proporcionado por la OTAN; sin embargo, la interrupción temporal del envío directo desde Estados Unidos complica aún más su situación.

Por su parte, Rusia continúa recurriendo a movilizaciones encubiertas junto con su ventaja numérica; además refuerza sus ataques utilizando drones y artillería sobre puntos estratégicos del frente.

La batalla por Pokrovsk podría convertirse en un punto clave dentro del conflicto bélico; no solo por su control territorial sino también por su repercusión sobre la moral y capacidad operativa de ambos ejércitos. Si Rusia logra consolidar sus avances cortando líneas ucranianas cruciales, podría reconfigurarse todo el frente oriental abriendo camino a nuevas ofensivas. En cambio, si Ucrania resiste manteniendo esta ciudad bajo su control enviaría un potente mensaje sobre su fortaleza interna y capacidad para hacer frente a la presión rusa.

El desenlace sigue siendo incierto; sin embargo, esta mezcla entre niebla densa, desgaste constante y presión militar ha colocado a Pokrovsk como epicentro del conflicto actual en Ucrania—aquí se libra una batalla tanto física como también simbólica ante los ojos del mundo.