Trump paraliza el asilo y la inmigración del «tercer mundo»

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este viernes la suspensión total de decisiones sobre solicitudes de asilo, en cumplimiento de una orden directa del presidente Donald Trump para frenar la inmigración procedente de «países del tercer mundo» tras el tiroteo del miércoles contra la Guardia Nacional en Washington DC.

El director de USCIS, Joseph B. Edlow, justificó la medida en X enfatizando que «la seguridad del pueblo estadounidense siempre está primero» y que se busca inspeccionar y verificar a cada extranjero al máximo nivel posible. Esta paralización llega en un contexto de casi 1,5 millones de solicitudes de asilo pendientes a diciembre de 2024, según datos de organizaciones como el American Immigration Council, lo que agrava un backlog histórico que supera los 1,6 millones en años recientes.​

Detalles del tiroteo y respuesta inmediata de Trump

El incidente ocurrió el miércoles cuando Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a EE.UU. en 2021 tras colaborar con fuerzas estadounidenses en su país, presuntamente abrió fuego contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, dejando una muerta y otro en estado crítico. Horas después, Trump vinculó el ataque a fallos en las políticas migratorias de su predecesor Joe Biden (2021-2025), culpándolo por permitir la entrada del sospechoso, y anunció la interrupción «permanente» de la migración de naciones del «tercer mundo» para «recuperar el control». total» del sistema.. El FBI investiga el caso como posible terrorismo, mientras Trump desplegó cientos de efectivos de la Guardia Nacional en la capital, sugiriendo que el atacante podría haber estado «molesto por no poder cometer delitos».​​

Revisión masiva de tarjetas verdes y suspensión de programas

Previamente, el jueves, USCIS ya había ordenado una «revisión rigurosa» de todas las tarjetas de residencia permanente (green cards) otorgadas a migrantes de 19 países de «preocupación», entre ellos Afganistán, Cuba, Venezuela, Haití, Irán, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Libia, Sudán, Birmania, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

Trump en enero de 2025, también pausó solicitudes de residencia para más de 230.000 refugiados admitidos bajo Biden, incluyendo un récord de más de 100.000 en 2024 a través del Programa de Admisiones de Refugiados (USRAP), ahora frenado indefinidamente.

La administración Trump aumentó el tope de refugiados para 2026 a solo 7.500, el mínimo histórico, priorizando «intereses nacionales» y verificaciones exhaustivas como Huellas digitales y revisión de redes sociales