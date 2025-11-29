Trump promete indultar a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por narcotráfico

El anuncio de Donald Trump de conceder un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no es un simple gesto humanitario, sino una demostración cruda de poder político y de visión estratégica hacia Centroamérica. En un solo mensaje, el presidente de Estados Unidos reabre el debate sobre la dureza de la justicia norteamericana en casos de alto perfil y se coloca como el único líder dispuesto a corregir excesos cuando considera que una condena ha sido desproporcionada.​

Trump subraya que “muchas personas respetadas” consideran que Hernández fue tratado con dureza e injusticia, apuntando a que incluso dentro de las élites políticas y jurídicas hay dudas sobre la manera en que se procesó el caso. Frente a un sistema judicial que a menudo se presenta como intocable, el presidente recuerda que la Constitución le otorga la prerrogativa del indulto y la ejerce sin complejos, como una herramienta legítima de corrección política y geoestratégica.​​

Hernández: del villano perfecto al símbolo de exceso punitivo

La condena de Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión por narcotráfico lo convirtió en el ejemplo preferido de quienes querían mostrar mano dura contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, el peso de la sentencia, la dimensión mediática del caso y las implicaciones geopolíticas de tener a un exjefe de Estado latinoamericano cumpliendo décadas de cárcel en Estados Unidos terminaron por convertirlo en un símbolo de otra cosa: la tentación de hacer justicia ejemplarizante, más que equilibrada.​​

El indulto anunciado por Trump cuestiona esa narrativa única y abre la puerta a una lectura más compleja: sí, hubo delitos y responsabilidades, pero también hubo un aliado clave de Washington en la región que fue juzgado con un celo que algunos consideran selectivo. Al extenderle la mano, el presidente manda un mensaje incómodo para el establishment judicial y diplomático: la política exterior de Estados Unidos no puede reducirse a linchar a antiguos socios cuando ya no son útiles.​​

Tito Asfura: apuesta por estabilidad y alineamiento

El otro gran protagonista del mensaje presidencial es Tito Asfura, candidato hondureño al que Trump respalda sin ambigüedades y al que presenta, en los hechos, como la llave de una nueva etapa de cooperación entre Washington y Tegucigalpa. El compromiso de “brindar un gran apoyo” a Honduras si Asfura gana la presidencia es, en la práctica, una promesa de inversión, seguridad y respaldo político que cualquier gobierno de la región desearía.​

Asfura llega a las elecciones hondureñas del 30 de noviembre de 2025 con un perfil conservador, experiencia en gestión y un discurso de estabilidad económica y fortalecimiento institucional, justo la combinación que Trump privilegia para construir aliados duraderos. Al unir su apoyo a Asfura con el indulto a Hernández, el presidente traza una línea de continuidad: no se trata de romper con el pasado por moda ideológica, sino de corregir excesos y consolidar un bloque político alineado con la Casa Blanca.​

Mensaje a Honduras y a la región

El anuncio ha tenido un impacto inmediato en Honduras, donde muchos interpretan las palabras de Trump como una injerencia directa en la campaña y una invitación explícita a votar por Asfura. En realidad, el presidente está haciendo algo más profundo: está diciendo a los hondureños que no están solos, que si eligen a un socio confiable, Estados Unidos responderá con recursos, apoyo diplomático y una agenda común de seguridad y desarrollo.​

Al mismo tiempo, la región recibe otro mensaje nítido: con Trump en la Casa Blanca, las relaciones con Estados Unidos no se definen en despachos anónimos, sino a partir de lealtades políticas claras, compromisos concretos y resultados. Quien se alinee con esa visión, como Asfura, puede aspirar a un trato preferente; quien celebre condenas ejemplarizantes y se pliegue al relato del “narcoestado” sin matices, descubrirá que el presidente está dispuesto a reescribir el guion, incluso desafiando consensos mediáticos y judiciales.​​

Trump, contra la hipocresía del establishment

La decisión de indultar a Juan Orlando Hernández será demonizada por muchos comentaristas que han hecho carrera repitiendo el libreto del sistema, pero precisamente ahí reside su fuerza política. Trump no se presenta como un espectador resignado del aparato judicial y diplomático: se asume como un presidente que corrige, que reequilibra y que asume el costo político de ir contra la corriente cuando lo considera necesario.​​

En un momento en que Honduras se prepara para elegir al sucesor de Xiomara Castro y en que el mapa regional está en plena reconfiguración, el mensaje es inequívoco: Washington tiene preferidos, tiene memoria y tiene voluntad de premiar a quienes apuesten por un eje de derecha democrática, orden y seguridad. El indulto a Hernández y el espaldarazo a Tito Asfura son, juntos, una declaración de intenciones: Trump quiere un aliado fuerte en Tegucigalpa y está dispuesto a mover todas las fichas para conseguirlo.