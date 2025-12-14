Vídeo: Así elimina Israel al líder terrorista Raad Saad, ideólogo del 7-O y jefe de armamento de Hamás

Duro y en la cabeza.

Israel ha dado un golpe decisivo al eliminar a Raad Saad, el terrorista y ferviente defensor del islam que lideraba la célula encargada de fabricar armas para Hamás en la Franja de Gaza.

Este sábado, 13 de diciembre de 2025, un dron israelí atacó su vehículo en la Ciudad de Gaza, lanzando tres misiles.

En el ataque, Saad fue pulverizado literalmente junto a tres fanáticos islámicos más, mientras que otros diez resultaron heridos.

Este operativo se lleva a cabo tras una explosión provocada por un artefacto de Hamás, que dejó a dos soldados israelíes con heridas leves en la Línea Amarilla, una zona controlada por Israel.

Las órdenes para esta operación fueron dadas por Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz. Ambos afirman que Saad estaba infringiendo el alto el fuego acordado por Donald Trump en octubre pasado, un pacto que permitió la liberación de 20 rehenes sobrevivientes del 7-O.

🚨 ÚLTIMA HORA: Las FDI publican el video del ataque al vehículo del Jefe Militar número 2 de Hamás, Raad Saad, en el cual fue eliminado esta tarde. La precisión de las FDI es algo que nunca te deja de sorprender. pic.twitter.com/H2T5Yiadtt — Isaac (@isaacrrr7) December 13, 2025

Saad era el líder de las Brigadas Al-Qassam, la rama militar de Hamás, y ocupaba el segundo puesto en la jerarquía, siendo la mano derecha de Izz al-Din al-Haddad.

Desde los días de la primera Intifada en los años 80, Saad había fundado la Unidad Nukhba, responsable de la masacre ocurrida el 7 de octubre de 2023, donde perdieron la vida 1.200 israelíes y se capturaron a 250 rehenes.

En las últimas jornadas, Saad había estado reorganizando la estructura terrorista, planeando nuevos ataques y reforzando su fuerza ofensiva.

Israel lo considera el «arquitecto» del ataque del 7-O. Su eliminación representa un duro golpe para el rearme de Hamás.

Familiares han confirmado su muerte a la AFP, y se espera que su funeral tenga lugar este domingo.

Por su parte, Hamás ha denunciado que Israel ha quebrantado el acuerdo al atacar lo que describen como un «vehículo civil», argumentando que buscan socavar la tregua.

Exigen a los mediadores que actúen para detener las acciones israelíes.

Sin embargo, Israel responde señalando que es Hamás quien ha cruzado la Línea Amarilla al atacar a sus tropas y negarse a entregar el cuerpo del rehén Ran Gvili.

UN MISERABLE

Saad tenía 53 años y nació en el norte de Gaza. Era un veterano dentro de las Brigadas Al-Qassam y había sobrevivido a varias operaciones contra los líderes terroristas: murieron Yehia Sinwar, su hermano Mohamed Sinwar, Mohamed Deif y Marwan Issa. Solo quedaban él y al-Haddad, conocido como el «fantasma» dentro de Al-Qassam.

Saad se encargaba del desarrollo y producción de armamento para fortalecer militarmente a Hamás. Desde el 7-O, Israel lo tenía bajo vigilancia por su implicación en una infiltración masiva.

El plan propuesto por Trump en octubre buscaba poner fin a las hostilidades e incluía diversas fases: alto el fuego, liberación de rehenes y una retirada parcial israelí. Se esperaba que Hamás desmilitarizara sus operaciones. Sin embargo, ambas partes se acusan mutuamente de no cumplir con sus compromisos.

Este incidente no se presenta como algo aislado. Ayer mismo en Siria, milicianos acabaron con la vida de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil. En respuesta, Donald Trump ha prometido represalias: «Quien mate americanos pagará», afirmó. Esta situación añade más inestabilidad tras la tregua en Gaza.

Dos soldados estadounidenses perdieron la vida en un ataque en Siria.

Un intérprete civil también falleció.

La venganza prometida por Trump es inminente.

Para Israel, Saad representaba un desafío directo al plan establecido por Trump. Su eliminación es un mensaje claro: no se tolerará ningún intento de rearme por parte del grupo terrorista. Con su muerte, Hamás ve mermada su capacidad operativa.

¿Cuál es el futuro?

La tregua está al borde del colapso. Israel controla actualmente un 53% del territorio gazatí. Acciones como esta podrían llevar a una escalada mayor. El primer ministro, Netanyahu, advierte: «Quien levante la mano contra nosotros perderá esa mano, ya sea en Gaza o en cualquier otro lugar».

Mientras tanto, Hamás solicita mediadores para evitar más conflictos; sin embargo, Israel sostiene que son ellos quienes provocan mediante explosivos e incursiones ilegales mientras mantienen rehenes pendientes.

Los escenarios futuros podrían ser diversos:

Una escalada limitada: más ataques selectivos contra líderes. Una ruptura total: si respondieran con cohetes, podría reiniciarse una guerra. Negociaciones: mediadores como EE.UU., presionando para hacer cumplir el plan propuesto por Trump.

La vigilancia sobre este asunto está centrada en Trump; su pacto incluye compromisos claros. La eliminación de Saad refleja ese espíritu: erradicar las amenazas terroristas.

En Siria, además, las promesas de retaliación por parte de Trump están generando presión adicional sobre las milicias pro-iraníes que han llevado a cabo ataques recientes. EE.UU., con alrededor de 900 tropas desplegadas allí, podría estar preparando respuestas contundentes.

Israel ya había debilitado las cúpulas iraníes durante junio al eliminar a Saeed Izadi, quien proporcionó armamento a Hamás para llevar a cabo acciones como las del 7-O; esto retrasó además los avances nucleares persas durante dos años.

La situación regional es tensa; figuras como Raad Saad continúan alimentando ciclos violentos mientras Israel responde con precisión quirúrgica respaldada por Trump.

El funeral programado para mañana podría desencadenar protestas masivas; Hamás seguramente aprovechará su muerte para reclutar nuevas filas entre sus seguidores. No obstante, sin su liderazgo, sus capacidades bélicas se ven afectadas significativamente.

Así pues, Israel logra ganar tiempo al desmantelar redes operativas terroristas mientras espera ver si Hamás decide ceder o si nuevamente encenderá las llamas del conflicto en Gaza.

Concluyendo este capítulo trágico: Netanyahu deja claro que Saad ha pagado muy caro por los hechos del 7-O además del daño causado a sus soldados; se pone así punto final a una amenaza latente.