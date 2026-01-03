Trump amenaza con intervenir si Irán mata a manifestantes tras cinco días de protestas

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una amenaza contundente a Irán, advirtiendo que Estados Unidos intervendrá si el régimen mata a manifestantes pacíficos. En su plataforma Truth Social, Trump declaró: «Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar».

La advertencia llegó en un momento clave, cuando Irán vive una oleada de protestas que estallan por el alto costo de la vida. Los cierres de comercios en Teherán y la extensión de la violencia a otros sectores han dejado al menos seis muertos, incluido un miembro de las fuerzas de seguridad, según los medios locales. Son las primeras pérdidas mortales desde el inicio de las movilizaciones.

Las respuestas oficiales de Teherán no se hicieron esperar. Ali Shamjani, destacado asesor del líder supremo Ali Jamenei, afirmó que “la seguridad de Irán es una línea roja” y advirtió que cualquier intervención sería enfrentada con una “respuesta contundente”. Por su parte, Ali Larijani señaló que “cualquier injerencia estadounidense desestabilizaría toda la región y perjudicaría los intereses estadounidenses”.

Entre tanto, el presidente iraní Masud Pezeshkian describió las protestas como legítimas y pidió a sus funcionarios escuchar las demandas de la población. En un discurso televisado, enfatizó que, desde una perspectiva islámica, si no se atienden las necesidades básicas, “acabaremos en el infierno”.

La situación es un recordatorio de décadas de tensiones regionales. Irán enfrenta un encarecimiento brutal de productos básicos y una moneda en caída libre, condiciones que alimentan el descontento popular y reconfiguran el tablero geopolítico ante un posible choque de voluntades entre Washington y Teherán.

¿Qué implicaría una intervención estadounidense? Expertos advierten que podría desestabilizar aún más una región ya volátil, con riesgos de escalada y consecuencias impredecibles para aliados y mercados mundiales. De momento, la seguridad de Irán y la respuesta de su dirigencia mantendrán el foco de una región que no parece dispuesta a bajar la guardia.