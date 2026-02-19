Un medio de EE.UU. revela contactos secretos entre Marco Rubio y el nieto de Raúl Castro

En un giro inesperado del complejo tablero geopolítico del Caribe, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio , mantiene conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del líder histórico Raúl Castro, según reveló el portal estadounidense Axios, que cita a tres fuentes anónimas vinculadas a las negociaciones.

Las reuniones, aparentemente celebradas al margen del gobierno de Washington, se producen mientras la administración estadounidense intensifica la presión sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel, en un contexto de crisis energética, aislamiento internacional y creciente descontento interno en Cuba.

De acuerdo con Axios, los contactos habrían buscado definir los márgenes de un posible entendimiento bilateral , aunque sin comprometer públicamente al presidente Donald Trump, quien en las últimas semanas ha soportado su discurso hacia La Habana. El mandatario calificó recientemente a Cuba como una “nación en quiebra” y exhortó al gobierno caribeño a “alcanzar un acuerdo con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde” .

No obstante, Trump fue tajante al descartar toda intención de promover un derrocamiento de Díaz-Canel, insistiendo en que “el cambio debe venir desde dentro” . A principios de febrero, el propio presidente deslizó que existían conversaciones “al más alto nivel” con Cuba , sin ofrecer detalles sobre sus protagonistas ni su contenido.

El hermetismo es total: ni el Departamento de Estado ni la embajada cubana en Washington han querido comentar el reporte. Pero en los pasillos diplomáticos de ambos países, la noticia corrió como pólvora.

Washington redobla su asfixia económica

En enero, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero a la isla, replicando la estrategia de presión energética que había dado resultado con Venezuela. La maniobra coincidió con la incautación de varios cargamentos de crudo destinados a La Habana , lo que forzó a las autoridades cubanas a mostrar apertura a una negociación. La respuesta fue inmediata: Cuba denunció la medida como un “acto de agresión económica” , pero a la vez insinuó su disposición al diálogo , reflejo de la grave crisis de combustible y las constantes cortes eléctricas que afectan a la población.

Pese a las sanciones y el embargo comercial que rige desde la Guerra Fría, Cuba sigue siendo un enclave estratégico de resistencia en el Caribe y un punto neurálgico en la política interna de Florida, estado clave para las elecciones presidenciales estadounidenses.

El peso del apellido Castro

A sus 94 años, Raúl Castro se ha retirado formalmente de la política activa, pero continúa siendo el patriarca del poder real , con ascendencia directa sobre los mandos del ejército y la inteligencia. Su nieto, Raúl Guillermo —apodado “El Cangrejo” —, figura como uno de los custodios más cercanos del expresidente y un hombre con acceso privilegiado a los círculos castristas.

Rubio, por su parte, hijo de exiliados cubanos nacidos en Miami, ha sido uno de los halcones más firmes contra el castrismo . Su rol en este nuevo capítulo —aparentemente como intermediario informal— resulta tanto sorprendente como revelador de un replanteamiento táctico dentro de Washington.

“Un país al borde del colapso”

Reflejando la línea dura de la Casa Blanca, la portavoz presidencial Karoline Leavitt declaró este miércoles que “Cuba se está colapsando, y por eso creemos que lo mejor para ellos es hacer cambios dramáticos muy pronto” .

El mensaje sugiere que, tras décadas de sanciones, el objetivo estadounidense podría no ser la caída inmediata del régimen , sino forzar una transición controlada , en la que viejos nombres y nuevos interlocutores —como el nieto de Raúl Castro— comiencen a reconfigurar el futuro político de la isla.