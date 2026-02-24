“¡Putin ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial!”: la estremecedora advertencia de Zelenski sacude al mundo

En una entrevista concedida a la BBC, Volodímir Zelenski rompió el silencio con una declaración que resuena como una alarma internacional. “Creo que Putin ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. La verdadera cuestión es cuánto podrá conquistar y cómo detenerlo”, declaró el mandatario, al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa.

El líder ucraniano aseguró que Moscú pretende “imponer un estilo de vida diferente al resto del mundo”, transformando la libertad en sometimiento y las democracias en escenarios de miedo y control.

Zelenski rechaza capitular: “No venderé a mi pueblo”

Putin exige que Ucrania entregue cerca del 20% del territorio de Donetsk, además de zonas estratégicas de Jersón y Zaporiyia, a cambio de un alto el fuego. Pero Zelenski fue tajante: “No pagaremos ese precio. Sería abandonar a cientos de miles de nuestros ciudadanos. Esa falsa paz solo dividiría a nuestra nación”.

El mandatario definió una hipotética concesión territorial como una “trampa mortal” que solo fortalecería al Kremlin. Según sus cálculos, si Rusia logra recomponerse militarmente, podría volver a atacar en apenas dos años.

“Detener a Putin es una victoria para todos”

El presidente ucraniano recordó que no es un dictador, ni fue él quien provocó la guerra, sino que su deber es defender a su gente y evitar que el conflicto se extienda más allá de Europa del Este. “Si Putin no se detiene aquí, nadie sabe adónde avanzará después. Pero su ambición de poder es un hecho incuestionable.”

Para Zelenski, el mensaje es claro: frenar al Kremlin no es solo defender a Ucrania, sino proteger el futuro del mundo libre.