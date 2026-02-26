Trump se atribuye la muerte de “El Mencho” y desata la furia del gobierno mexicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica durante su discurso del Estado de la Unión al proclamarse artífice de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los narcotraficantes más temidos de México y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante un Congreso expectante, Trump presumió una “campaña militar sin precedentes” que —según él— ha frenado el flujo de drogas hacia su país. “Designé a los cárteles como Organizaciones Terroristas y declaré el fentanilo ilícito como un Arma de Destrucción Masiva”, exclamó el mandatario entre aplausos, antes de lanzar su bomba política:

“También hemos dado de baja a uno de los cabecillas más siniestros del narcotráfico. ¿Vieron eso?”.

Pero en México, las palabras de Trump cayeron como dinamita. Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con contundencia desde Palacio Nacional. “La información correcta es la que ofreció nuestro gobierno. El operativo lo llevó a cabo el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo de inteligencia estadounidense, pero la acción fue totalmente mexicana”, aclaró.

Con tono irónico, Sheinbaum restó importancia a las declaraciones del magnate republicano: “Fue su… informe del Estado de la Unión, ¿así se llama?, y bueno, conocemos al presidente Trump”.

El cruce de versiones ha encendido un nuevo capítulo en la ya tensa relación bilateral. Mientras Trump intenta mostrar mano dura contra el narcotráfico en año electoral, México defiende su soberanía y se niega a permitir que Washington se lleve el crédito por una operación que considera propia.