  • ESP
    España América
Mundo

Tensión al rojo vivo entre Washington y Ciudad de México

Trump se atribuye la muerte de “El Mencho” y desata la furia del gobierno mexicano

En su discurso del Estado de la Unión, el presidente de EE. UU. se colgó la medalla por la caída del líder del CJNG, mientras Sheinbaum le responde con firmeza: “La operación fue mexicana”

Trump se atribuye la muerte de “El Mencho” y desata la furia del gobierno mexicano
Trump -Sheinbaum PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Donald Trump

Trump amenaza a los ayatolas de Irán y celebra la captura del chavista Maduro en su discurso sobre el Estado de la Unión

Zelensky vs Zaluzhni

La guerra entre Ucrania y Rusia arranca el quinto año con la popularidad de Zelensky en mínimos y con el general Zaluzhni en ascenso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica durante su discurso del Estado de la Unión al proclamarse artífice de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los narcotraficantes más temidos de México y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante un Congreso expectante, Trump presumió una “campaña militar sin precedentes” que —según él— ha frenado el flujo de drogas hacia su país. “Designé a los cárteles como Organizaciones Terroristas y declaré el fentanilo ilícito como un Arma de Destrucción Masiva”, exclamó el mandatario entre aplausos, antes de lanzar su bomba política:

“También hemos dado de baja a uno de los cabecillas más siniestros del narcotráfico. ¿Vieron eso?”.

Pero en México, las palabras de Trump cayeron como dinamita. Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con contundencia desde Palacio Nacional. “La información correcta es la que ofreció nuestro gobierno. El operativo lo llevó a cabo el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo de inteligencia estadounidense, pero la acción fue totalmente mexicana”, aclaró.

Con tono irónico, Sheinbaum restó importancia a las declaraciones del magnate republicano: “Fue su… informe del Estado de la Unión, ¿así se llama?, y bueno, conocemos al presidente Trump”.

El cruce de versiones ha encendido un nuevo capítulo en la ya tensa relación bilateral. Mientras Trump intenta mostrar mano dura contra el narcotráfico en año electoral, México defiende su soberanía y se niega a permitir que Washington se lleve el crédito por una operación que considera propia.

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE ESTILO DE VIDA
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]