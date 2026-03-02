Kuwait derriba por error tres cazas estadounidenses en plena ofensiva aérea contra Irán

En un confuso y alarmante episodio en medio de la Operación Epic Fury, las fuerzas de defensa aérea de Kuwait derribaron accidentalmente tres cazas F‑15 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según el Mando Central estadounidense (CENTCOM), los aviones participaban en operaciones de apoyo contra Irán cuando fueron alcanzados por error por los misiles lanzados desde su país aliado.

El suceso, descrito por el Pentágono como un «aparente incidente de fuego amigo», ha encendido todas las alarmas en la región. Los seis tripulantes lograron eyectarse y sobrevivir, siendo rescatados tras una operación conjunta entre ambos ejércitos. Testigos reportaron una bola de fuego cayendo violentamente sobre el desierto kuwaití, mientras un video difundido por CNN muestra a uno de los pilotos descendiendo en paracaídas.

Medios iraníes, sin embargo, aseguraron que uno de los aviones habría intentado ingresar al espacio aéreo de Irán y fue «alcanzado por la defensa aérea de la República Islámica». La agencia Tasnim —vinculada a la Guardia Revolucionaria— insistió en que los restos del caza cayeron en territorio kuwaití por su cercanía a la frontera.

El Ministerio de Defensa de Kuwait confirmó que «varios aviones militares estadounidenses se estrellaron» durante la jornada, en lo que describió como una mañana de ataques e interceptaciones masivas en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Mientras tanto, la Embajada estadounidense en Kuwait ha emitido una alerta de emergencia, advirtiendo sobre la “continuada amenaza de ataques con misiles y drones”. El personal diplomático se encuentra resguardado y se pide a los ciudadanos evitar desplazamientos y refugiarse en los pisos bajos de sus viviendas.

El incidente llega en el momento más crítico de la escalada entre Washington, Teherán y sus aliados regionales, multiplicando los temores de una guerra abierta en el Golfo Pérsico.