Trump amenaza con hundir la flota iraní tras destruir nueve barcos en Ormuz: «Lo mejor está por venir»

Donald Trump ha elevado la tensión. Afirma haber hundido ya nueve embarcaciones iraníes y asegura que el resto de la flota también se dirigirá al fondo del mar. Todo esto ocurre en el estratégico Estrecho de Ormuz, un punto crucial para el 20% del petróleo que se consume en el mundo. Las amenazas y movimientos en la región aumentan, creando un clima explosivo.

El presidente estadounidense ha enviado una gran flota, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln. Esta presencia militar es más imponente que la desplegada anteriormente en Venezuela. Trump exige un pacto nuclear que garantice que Irán no desarrollará armas atómicas. «El tiempo se acaba», señala en su red social Truth Social. Rememora la Operación Martillo de Medianoche, que dejó una estela de devastación, y advierte que lo siguiente será aún más contundente.

La respuesta de Irán no se ha hecho esperar. El viceministro Kazem Ghariabadi considera que la guerra es más probable que el diálogo pacífico. «Nos estamos preparando para lo peor», declara. Las Fuerzas Armadas iraníes califican a los buques estadounidenses como vulnerables y aseguran que cualquier ataque sería respondido con represalias contra todas las bases estadounidenses en la región.

La batalla por el Estrecho de Ormuz

Este estrecho, con apenas tres kilómetros de ancho en su punto más angosto, representa un talón de Aquiles para el comercio internacional. Irán lo utiliza como herramienta de presión y ha cerrado temporalmente áreas para realizar maniobras con fuego real. La Guardia Revolucionaria no duda en amenazar con incendiar cualquier barco que intente cruzarlo.

Importancia crucial : A través de este paso transita el 20% del petróleo mundial. Un posible cierre provocaría un aumento desmedido en los precios y afectaría notablemente a China, uno de los mayores compradores del crudo iraní.

: A través de este paso transita el 20% del petróleo mundial. Un posible cierre provocaría un aumento desmedido en los precios y afectaría notablemente a China, uno de los mayores compradores del crudo iraní. Historial de enfrentamientos : Durante los años 80, en plena guerra Irán-Irak, se atacaron petroleros indiscriminadamente. EE UU respondió con Praying Mantis, hundiendo varios barcos iraníes.

: Durante los años 80, en plena guerra Irán-Irak, se atacaron petroleros indiscriminadamente. EE UU respondió con Praying Mantis, hundiendo varios barcos iraníes. Estrategias iraníes: Utilizan lanchas rápidas en formación, misiles antibuque y minas marinas. Han aprendido tácticas del conflicto con los hutíes en Yemen.

Ali Jamenei, líder supremo iraní, adopta un tono desafiante al afirmar que ni siquiera el ejército más poderoso puede evitar un golpe decisivo. Tras los bombardeos a su programa nuclear en junio, el parlamento solicitó cerrar Ormuz como respuesta. Sin embargo, la decisión final recae sobre Jamenei.

Trump no se detiene ahí. Refuerza las tropas con cazas F-15, sistemas THAAD y Patriots. Considera llevar a cabo ataques contra líderes iraníes o instalaciones estratégicas para provocar revueltas internas. Actualmente hay 40.000 soldados estadounidenses desplegados en bases del Golfo Pérsico. «Hemos debilitado a Irán, pero lo mejor está por venir», asegura Trump.

Irán acusa a EE UU e Israel de instigar protestas dentro del país. Según sus cifras, hay 3.117 muertos; mientras que opositores elevan esa cifra hasta 6.000. La Guardia Revolucionaria también se atribuye ataques a petroleros en Ormuz y señala a países árabes aliados de Washington: Baréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La flota estadounidense ya navega por el Índico, desviándose del Pacífico hacia Oriente Medio como prioridad absoluta. Irán combina ejercicios militares con intentos de diálogo, pero siempre desde una posición firme.

¿Qué pasará ahora? Trump parece inclinarse por operaciones rápidas. Podría intentar decapitar al régimen o debilitar su ejército significativamente. Por su parte, Irán opta por resistir mediante tácticas asimétricas: drones, ataques coordinados y utilizando Ormuz como su carta ganadora. Si cierran este estrecho, será el mundo quien pague las consecuencias en forma de gasolina cara y crisis económicas. La flota persa tiembla ante las amenazas, pero Teherán no cederá fácilmente.

La atención debe estar centrada en Ormuz. Ahí se decidirá si las advertencias de Trump se materializan o si Irán logra establecer un nuevo equilibrio.