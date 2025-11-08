Sudán, harto de una destrucción interminable

Con la persistencia de la crisis humanitaria en Sudán y la intensificación de los combates en el frente de Kordofán, la cuestión sudanesa —antes descrita como “olvidada”— ha pasado a encabezar las prioridades de la comunidad internacional.

Los esfuerzos y mediaciones internacionales han empezado a complicarse después de que el ejército con sede en Port Sudan rechazara la propuesta de una tregua de tres meses, lo que implica que las armas seguirán hablando como desde mediados de abril de 2023.

El Partido Nacional Umma instó al mando de las Fuerzas Armadas en Port Sudan “a responder urgentemente al llamamiento de tregua presentado por el Cuarteto internacional, en reconocimiento del sufrimiento de los ciudadanos y de la necesidad de facilitar la ayuda humanitaria y detener las repetidas violaciones”.

En un comunicado de la Secretaría General del jueves 6 de noviembre de 2025, el partido afirmó que “la guerra, que dura ya más de dos años y medio, ha causado miles de muertos, el desplazamiento de millones, la destrucción de la infraestructura y la parálisis de la economía, y ha puesto en riesgo de hambruna la vida de los ciudadanos”. Expresó su “agradecimiento a las partes de la iniciativa del Cuarteto por sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Sudán” y pidió a la comunidad internacional “intensificar el apoyo de socorro y coordinar los esfuerzos humanitarios para asistir a los afectados en las zonas de conflicto y en todo el país”.

Llamamientos continuos a la paz

Mientras tanto, figuras destacadas de la sociedad civil sudanesa instaron a los países del Cuarteto a realizar el máximo esfuerzo y ejercer presión sobre las partes beligerantes para negociar y alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la catástrofe que enfrenta el pueblo.

Alrededor de 200 líderes de la sociedad civil entregaron el 4 de noviembre de 2025 un memorando a los ministros de Exteriores de los países del Cuarteto —Estados Unidos, Arabia Saudí, la República Árabe de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos—, con copia al Secretario General de la ONU y al Comisionado de la Unión Africana.

El memorando pidió “que el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana adopten plenamente la hoja de ruta del Cuarteto y les confieran mandato para tomar decisiones firmes de protección de la población civil, utilizando todos los medios disponibles conforme al derecho internacional”. Manifestaron su “pleno apoyo a los esfuerzos del Cuarteto para detener la guerra”.

Se afirmó que la declaración del Cuarteto “y sus últimos pasos constituyen un auténtico impulso hacia una paz justa” y “un rayo de esperanza para apagar el fuego que consume el país y devolver la vida a millones de sudaneses”.

El documento subrayó que “el camino hacia el futuro debe ser civil y pacífico, excluyendo a todas las partes militares y a los instigadores de la guerra de cualquier papel político futuro, recuperando el espacio cívico y la voz de las víctimas, y completando el rumbo de la revolución hacia la construcción de una patria de paz y justicia”.

También exigió “redoblar esfuerzos con las dos partes principales del conflicto —las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido— para aceptar de inmediato el cese de hostilidades y firmar sin condiciones la tregua humanitaria propuesta, sin titubeos ni demoras ni obstrucciones, como paso previo al inicio de un proceso político de paz que restaure la unidad y la estabilidad de Sudán”.

En el mismo sentido, la Alianza Civil Democrática de las Fuerzas de la Revolución “Sumud” pidió a las dos partes del conflicto en Sudán que firmen de inmediato el acuerdo de “tregua humanitaria”, calificándolo de “paso en el camino hacia la paz”.

La alianza dirigió un llamamiento directo a ambas partes, instándolas a “escuchar la voz de la conciencia y de la patria” y firmar la tregua de inmediato para “aliviar el sufrimiento de la gente de este país, que anhela una noticia de paz que le traiga sosiego y añora el momento en que se acallen los estruendos de las armas”.

Una paz difícil por esta razón

Mientras tanto, la Coordinadora de los Comités de Resistencia de El Fasher expresó su rechazo absoluto a que Abdel Fattah al-Burhan y Mini Arko Minawi permanezcan en el poder.

Consideró que su presencia “constituye un obstáculo para cualquier victoria real en la batalla nacional y que representan un modelo de dirigentes que anteponen sus intereses personales a los del pueblo”.

Afirmó que “la etapa actual solo admite dos opciones: el enfrentamiento responsable sobre el terreno o la negociación sincera; la cuestión ya no es documentar agravios, sino el destino de una patria amenazada de desintegración y colapso”.

Por su parte, Abdelhafiz Al-Saad Al-Tayyib dijo que “la tregua que hoy se vislumbra no es solo una línea en un acuerdo diplomático; es una ventana de salvación. Es la última oportunidad para detener el derramamiento de sangre, de dinero y de dignidad”.

Sin embargo, advirtió que “los mercaderes de la guerra no se quedarán de brazos cruzados. Cada vez que aparezcan indicios de apagarse el fuego, verterán gasolina sobre las llamas. Lanzarán gritos y llamamientos a la movilización general; no en defensa de la patria, sino de sus ganancias y privilegios. Temen que la tregua deje al descubierto la fuente de su sustento y de su poder”.

Y agregó: “La continuidad de la guerra produce una mortandad económica: el engorde de las fortunas de los señores de la guerra, el auge del comercio de armas, el acaparamiento de recursos y la subida de precios, y la fuga de cerebros y de jóvenes a través de los mares de la muerte”.

“Por eso —dijo— no basta con exigir una tregua: hay que protegerla. Hoy llamamos a una iniciativa civil, práctica, clara y aplicable: Comités de Protección de la Tregua”. Subrayó que “la tregua es una oportunidad para reconstruir las instituciones de la sociedad civil y demostrar que el pueblo es capaz de proteger su paz por sí mismo cuando se une y se organiza”.

Cambio en el oeste

Con la intensificación de la crisis, la vida ha comenzado a regresar a la ciudad de El Fasher, en el norte de Darfur, en el oeste de Sudán, tras el control de las fuerzas de la Coalición Sudaní Fundacional (“Ta’sis”).

Se detuvo a los implicados en los acontecimientos recientes, y el Consejo de Ministros, en su reunión en Nyala (4 de noviembre de 2025), emitió la Decisión nº (7) de 2025, por la que se amplía el Comité Nacional Independiente para investigar las denuncias y violaciones ocurridas en la ciudad de El Fasher, con base en el artículo (72/ح) de la Constitución Transitoria de Sudán de 2025 y el artículo (3) de la Ley de Comités de Investigación de 1954.

La decisión dispuso “modificar la anterior Decisión nº (6), añadiendo nuevos miembros al comité para incluir a representantes de medicina forense, del Ministerio del Interior y de la justicia militar, con el fin de reforzar la integralidad de la investigación y garantizar su independencia”.

Ambiente de normalidad

En la ciudad de El Fasher se abrieron los mercados, los comerciantes regresaron a sus tiendas y los civiles volvieron a pasear por las calles con normalidad y tranquilidad, en ausencia de presencia militar visible.

Convoyes de ayuda humanitaria internacional entraron en El Fasher, Norte de Darfur, el 1 de noviembre de 2025, y organismos de la ONU entregaron asistencia humanitaria urgente que partió de la ciudad de Nyala, en el estado de Darfur del Sur, hacia los habitantes de El Fasher y los desplazados de esta ciudad en la zona de Tawila, en el estado de Darfur del Norte.

Vídeos mostraron convoyes del Programa Mundial de Alimentos y de World Vision dirigiéndose a El Fasher para ayudar a ciudadanos que han vivido condiciones extremadamente duras a causa de la guerra.

El Gobierno de la Región de Darfur anunció que actualmente en la ciudad prevalece “una situación de calma y relativa estabilidad”, y que las entidades civiles y humanitarias están proporcionando apoyo y servicios esenciales a la población que permanece, incluida la atención sanitaria, la alimentación y los servicios básicos para las familias afectadas, los enfermos y quienes se encuentran bajo custodia.

Confirmó que el retorno de los desplazados a la ciudad de El Fasher se llevará a cabo de forma organizada y segura una vez concluyan las operaciones de limpieza y desminado, garantizando su seguridad y dignidad. Señaló, además, que los convoyes de socorro y la ayuda humanitaria “comenzarán a movilizarse desde las capitales de los estados estables en dirección a El Fasher para brindar apoyo inmediato y servicios urgentes a los afectados dentro de la ciudad”.