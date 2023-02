La ‘sacrílega’ venganza de Daniel Ortega: condena a 26 años de cárcel al obispo contrario a la dictadura

Así se las gastan en esas dictaduras bananeras.

Y los sátrapas a los que aplauden desde España sectarios como Monedero, Iglesias, Errejón y su cuadrilla.

En este caso, uno al que Zoilamérica Ortega Murillo, su propia hija acusó en su día de reiterados abusos sexuales.

El obispo Rolando Álvarez ya sabe cuál es el precio a pagar por oponerse al régimen del terror de Daniel Ortega: 26 años y 4 meses de cárcel, amén de la retirada de la nacionaldad nicaragüense por ser considerado un traidor a la patria.

El prelado se negó en redondo a viajar rumbo a Estados Unidos para ser desterrado junto con 222 personas contrarias a la política del mandatario de Nicaragua.

La sentencia contra el religioso fue así de cruda:

Del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, con carácter perpetuo.

A Rolando Álvarez se le acusa de conspirar y de propagar noticias falsas.

Y todo debido a sus homilías en la que no se dejaba en el tintero ni una sola denuncia contra la impunidad del poder del sátrapa de Nicaragua. Desde el 9 de febrero de 2023 está recluido en la cárcel Modelo.

Ortega utilizó los medios de comunicación para referirse de esta guisa al obispo encarcelado:

De hecho, tan exacerbado llegó a ponerse el dictador que no dudó en sacar a colación los casos de abusos sexuales en la Iglesia, amén de atacar al Papa Francisco.

Y volvió a cargar contra Rolando Álvarez por negarse en redondo a viajar con las otras 222 personas rumbo a Estados Unidos:

El que no se quiso montar en el avión fue el personaje Álvarez. Estaba haciendo la fila y al llegar a las escaleras empieza a decir que él no se va, que primero tendría que hablar con los obispos. Una cosa absurda, la decisión era del Estado, él no lo podía cuestionar. Este personaje carece del coraje de Cristo, que aguantó la crucifixión.