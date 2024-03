Una ‘influencer’ española, que viajaba en moto con su marido, violada por 7 facinerosos en la India

India es el peor país del mundo si eres mujer.

Sin matices, ni medias tintas.

Fetos femeninos son abortados y pequeñas niñas asesinadas apenas nacidas, lo que ha llevado a un asombroso desequilibrio numérico entre géneros.

Muchas de las que sobreviven enfrentan discriminación, prejuicios, violencia y negligencia a lo largo de sus vidas, sean solteras o sean casadas.

Y como espantoso telón de fondo una cultura de la violación rampante y consentida que lleva a casos como el de la joven turista española violada por siete facinerosos.

Fernanda -una conocida ‘influencer‘ de 28 años- ha sido agredida sexualmente en grupo, este 1 de marzo de 2024, en el norte de la India.

La violación ha tenido lugar en Dumka, Jharkhand, este viernes por la noche, cuando la víctima y su marido estaban acampando en una tienda de campaña en una aldea.

Vicente, el propio marido, ha explicado en la cuenta de Instagram que ambos comparten que fueron asaltados en la tienda de campaña.

7 men gang-rape Spanish tourist in India, 3 arrested

The very Shameful and shocking incident was shared by a woman on Instagram; the happy couple had a nightmare as the woman was gang-raped in India’s state of Jharkhand. The social media user named ‘Fernanda’ shared the full pic.twitter.com/kTS738hJLB

— Sumit (@SumitHansd) March 2, 2024