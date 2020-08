Jacob Blake, el negro al que disparó 7 veces la policía en Wisconsin, confiesa que llevaba un cuchillo

Prosiguen las investigaciones en Wisconsin en relación al incidente de un policía blanco que disparó hasta siete veces a un joven negro, Jacob Blake, de 29 años, el pasado fin de semana, y que en la actualidad se encuentra hospitalizado en estado grave. Según información de los familiares, el joven podría quedarse paralizado de cintura para abajo.

Este nuevo incidente ha incendiado las calles tanto de Kenosha (Wisconsin), donde murieron dos personas personas tiroteadas la noche del martes, como en otras ciudades de EE.UU., coincidiendo además con la celebración de la Convención republicana.

Tras las últimas pesquisas, el fiscal general del Estado, Josh Kaul, desveló ayer que había sido encontrado un cuchillo en el lado del conductor del vehículo de Blake, en el que estaba apoyado cuando fue disparado por la espalda. En rueda de prensa, Kaul explicó que durante la investigación el propio Blake había «admitido que tenía un cuchillo en su poder» durante la confrontación con el policía.

Kaul no describio el cuchillo ni dijo ni si este fue el motivo por el que el policía, un agente con siete años de servicio en Kenosha y que fue identificado como Rusten Sheskey, había abierto fuego contra Blake, según recoge la agencia Reuters. Tan solo mencionó que se había abierto una investigación, que será llevada de manera conjunta por el FBI y la autoridades de Wisconsin, para examinar el caso.

El incidente comenzó cuando la policía acudió al domicilio de una mujer que denunció que su novio «estaba presente y no debía estar en el lugar». La llamada procedía de Laquisha Booker, prometida de Blake. Según Kaul, la policía intentó arrestar al joven y al no poder dominarlo utilizaron una pistola taser.

Entonces Blake se acercó a su coche y abrió la puerta del conductor y se inclinó, por lo que el oficial Sheskey, agarrando la camisa de Blake, disparó su arma en siete ocasiones. Al no llevar cámaras corporales los agentes, no existen imágenes de la escena, de la que fueron testigo los tres hijos de Blake, de 3, 5 y 8 años, que se encontraban en el interior del vehículo en ese momento.

Tucker Carlson : «How shocked are we that 17 year olds with rifles decided they had to maintain order when no one else would?»

Kyle Howard Rittenhouse is charged with first-degree intentional homicide. Carlson is justifying his fatal actions. pic.twitter.com/U9CpivebHi

— Yamiche Alcindor (@Yamiche) August 27, 2020