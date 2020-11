Arrestan a decenas de furibundos en Nueva York que protestaban contra Trump

Se calientan las calles de Nueva York, decenas de personas terminaron en la cárcel por manifestar airadamente en Manhattan contra Donald Trump y su gobierno.

A las 22:00h local (03:00 GMT) la Policía de la ciudad confirmó la detención de 20 personas y los señalaron por encender fuego en las calles, lanzar basura y también huevos, todo esto en Manhattan.

En la cuenta oficial de Twitter del cuerpo policial, dejaron claro que se respeta la libertad de expresión, sin embargo la prioridad es la seguridad ciudadana. Los furibundos aprovecharon las protestas de cientos de personas, en apariencia pacíficas, y comenzaron a causar destrozos.

🇺🇲 | Una enardecida votante de Biden en las protestas de esta noche en la Ciudad de Nueva York le escupió en la cara a un Policía. Inmediatamente fue arrestada.pic.twitter.com/ioPHQaHXHq — La Derecha Diario (@laderechamedios) November 5, 2020

Luego de dispersarse buena parte del grupo, cerca de medio centenar de policías antidisturbios acorralaron a los manifestantes a la altura de la calle West 8 con la Quinta Avenida. Allí iniciaron detenciones de los ciudadanos.

«Shame on You, The World is Watching» (Te debería dar vergüenza, el mundo te está observando), coreaban poco antes del arresto.

Se vivieron además momentos tensos cuando otros manifestantes quemaron varias bolsas de basura amontonadas en las calles, que los bomberos acudieron a apagar rápidamente. También se hizo viral el arresto de una chica que escupió a uno de los agentes.

También se escucharon coros de «No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA» y «No Justice, No Peace. Fucking Racist Police»

🎥🛑En #EEUU 🇺🇸 Múltiples arrestos en las protestas de la ciudad de Nueva York después de que hayan declarado la concentración ilegal. pic.twitter.com/z39YGG12rg — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) November 5, 2020

A este respecto, la Policía colgó varias fotos de basura ardiendo y destacó que ese tipo de vandalismo «pone a otros en riesgo y no será tolerado». Por ello, su foco es desescalar la situación para evitar mayores daños.

Mientras tanto, otra protesta marchaba por las avenidas de la zona central de Manhattan, Nueva York contra Trump. Allí, flanqueada por agentes, se proclamaban lemas contra «todo el sistema». «No se trata de quién esté en la Presidencia», decía uno de los manifestantes que cubría la mitad de su rostro con un pañuelo negro y que no se quiso identificar.