Andrew Cuomo acusado por un delito sexual contra una empleada cuando era gobernador de Nueva York

Andrew Cuomo dimitió en agosto cuando varias mujeres de su entorno laboral le acusaron de acoso sexual y comportamiento inapropiado.

Ahora, el exgobernador de Nueva York sido denunciado formalmente por tocamientos forzosos, un delito sexual menor, en una corte de Albany, la capital del estado neoyorquino.

Según indican varios medios locales, un portavoz del tribunal de Albany, Lucian Chalfen, fue quien confirmó la denuncia, y señaló que “en breve” estará disponible una copia censurada de la demanda, puesto que se trata de un crimen sexual.

La breve denuncia, presentada por un investigador de la Oficina del Sheriff del condado de Albany, acusó a Cuomo de poner su mano debajo de la camisa de una mujer el 7 de diciembre de 2020. El documento no nombraba a la mujer, pero Cuomo había sido acusado públicamente de manosear a un asistente, Brittany Commisso, en la mansión ejecutiva en Albany el año pasado.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Albany del alguacil no respondió a la prensa, pero el Times Union, de Albany, citó a funcionarios no identificados diciendo que la denuncia se había emitido “prematuramente” y que no se había tomado una decisión final sobre si Cuomo lo haría enfrentar cargos.

Commisso, quien fue asistente ejecutivo de Cuomo, dice que metió la mano debajo de su camisa y la acarició cuando estaban solos en una habitación en la mansión del gobernador en Albany a fines del año pasado.

Dijo que Cuomo tiró de ella para abrazarla mientras se preparaba para salir de la oficina del gobernador en la mansión. Cuando ella le dijo, “nos vas a meter en problemas”, Cuomo respondió, “No me importa”, y cerró la puerta de golpe, según su relato. Commisso dijo que Cuomo deslizó la mano por su blusa y la agarró el pecho.

Cuomo ha negado rotundamente que la tocara, diciendo una vez: “Tendría que perder la cabeza para hacer tal cosa”.

Commisso presentó una denuncia ante el alguacil del condado en agosto de la misma semana, un informe de la procuradora general del estado, Letitia James, concluyó que el gobernador demócrata acosó sexualmente a 11 mujeres y trabajó para tomar represalias contra una de sus acusadoras. Otras acusaciones descritas en el informe van desde plantar besos no deseados hasta hacer preguntas personales no deseadas sobre sexo y citas.

Cuomo anunció su renuncia una semana después de la publicación del informe, que marcó una caída dramática para el gobernador de tercer mandato.