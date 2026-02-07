Trump sube a Truth Social un vídeo que compara a los Obama con simios y lo borra a toda prisa

Trump cedió ante la presión y eliminó el vídeo el viernes al mediodía, casi 12 horas después de haberlo publicado en su cuenta de Truth Social.

La Casa Blanca atribuyó la responsabilidad a un miembro del equipo por el «error», aunque el daño ya estaba hecho.

El clip, de 62 segundos, repetía afirmaciones falsas sobre el fraude en las elecciones de 2020 y terminaba con las caras de los Obama superpuestas en cuerpos de primates, al son de The Lion Sleeps Tonight.

No se trata de un incidente aislado. En 2024, Trump había compartido un vídeo generado por inteligencia artificial donde aparecía Barack Obama arrestado y alteró imágenes de Hakeem Jeffries, otro líder afroamericano.

Este nuevo vídeo provenía de un meme original del pasado octubre titulado Presidente Trump: Rey de la Jungla, donde se mostraba a demócratas representados como animales y a los Obama como monos.

En un primer momento, la secretaria de prensa Karoline Leavitt lo describió como un «meme de internet» con Trump en el papel del rey, pero rápidamente modificó su tono.

TRUMP NO SE DISCULPA

El presidente Trump se negó a disculparse el viernes después de publicar y luego eliminar un video.

Insistió en que no había visto los fotogramas finales que contenían el contenido ofensivo y culpó a un miembro de su equipo por el error.

La explicación, ofrecida a los reporteros a bordo del Air Force One, fue el primer reconocimiento de que el propio Trump había revisado al menos una parte del video que había puesto a la Casa Blanca en modo de control de daños durante la mayor parte del día. Anteriormente, la Casa Blanca había afirmado, tras la eliminación del video, que un miembro del personal lo había publicado por error.

El video fue publicado tarde el jueves por la noche —y permaneció en línea durante casi 12 horas— antes de que la Casa Blanca lo retirara en medio de una indignación bipartidista, incluyendo de aliados cercanos de Trump. Sin embargo, el presidente insistió el viernes por la tarde en que el video fue eliminado «tan pronto como nos enteramos».

«Miré el comienzo. Estaba bien», dijo, refiriéndose a la primera parte del video que contenía afirmaciones desmentidas sobre fraude en las máquinas de votación.

«Fue una publicación muy fuerte en términos de fraude electoral», continuó. «Nadie sabía que eso estaba al final. Si lo hubieran mirado, lo habrían visto, y probablemente habrían tenido el sentido común de quitarlo».

Trump explicó que, después de ver la primera sección del video, se lo pasó a un miembro de su equipo, quien, según él, debería haberlo visto hasta el final.

«Alguien se equivocó y pasó por alto una parte muy pequeña», afirmó.

Pero cuando se le preguntó directamente si se disculparía ante los llamados del Partido Republicano para hacerlo, se negó.

«No», dijo. «Yo no cometí un error».

Al ser presionado, Trump afirmó que condenaba la parte racista del clip. «Por supuesto que sí», respondió.

Y preguntado más tarde si el video podría perjudicar la posición de los republicanos con los votantes negros, el presidente dijo que no y defendió sus logros.

«Por cierto, soy el presidente menos racista que han tenido en mucho tiempo», concluyó.

¿Qué es Truth Social y cómo opera?

Truth Social se lanzó en febrero de 2022. Su creación fue una respuesta directa a las prohibiciones que sufrió Trump en Twitter, Facebook e Instagram tras el asalto al Capitolio en 2021 y sus publicaciones sobre fraude electoral. La plataforma es gestionada por Trump Media & Technology Group, que cotiza en Nasdaq con una valoración estimada en 8.000 millones de dólares para 2024.

Su funcionamiento es similar al de X (anteriormente Twitter):

Los usuarios publican «Verdades» que pueden incluir texto, fotos o vídeos.

Se pueden compartir mediante «ReVerdades».

Ofrece mensajes directos que se autodestruyen.

Permite crear perfiles, realizar búsquedas y seguir temas en tendencia.

Aunque promete libertad de expresión, prohíbe amenazas, actividades ilegales y contenido sexual. Además, ha expulsado a críticos del expresidente. Según datos de SimilarWeb, la plataforma contaba con 1,5 millones de visitantes únicos y 5 millones de usuarios activos en EE.UU. en marzo de 2024. Su base está compuesta mayoritariamente por seguidores de Trump, lo que la convierte en un ecosistema cerrado donde proliferan teorías conspirativas como QAnon.

Aspecto Truth Social X (Twitter) Lanzamiento 2022 2006 Usuarios activos ~5M (EE.UU., 2024) >350M global Foco Seguidores de Trump Público general Moderación Permisiva, pero con reglas Flexible bajo Musk

Presión bipartidista acelera la eliminación

La unión entre republicanos y demócratas fue notable. El senador Tim Scott, el único republicano negro en el Senado, tuiteó: «Rezo para que sea falso porque es lo más racista que he visto desde esta Casa Blanca». Exigió su eliminación inmediata. Por su parte, Roger Wicker lo calificó como «totalmente inaceptable» y demandó disculpas. Los representantes Mike Lawler y Nick LaLota, provenientes de distritos clave, también lo consideraron «ofensivo» e instaron a tomar medidas.

Los demócratas no se quedaron atrás. La reverenda Bernice King, hija del legendario Martin Luther King Jr., afirmó que las personas negras «no son simios». Desde la NAACP, Derrick Johnson lo consideró «descaradamente racista». Hasta el gobernador californiano Gavin Newsom condenó la situación al calificarla como «comportamiento repugnante».

Los legisladores republicanos llamaron directamente a Trump para expresar su descontento. La Casa Blanca cambió su enfoque: pasó de minimizar el asunto a reconocer un «error del personal». Un asesor comentó que Trump «desconocía el vídeo y se sintió decepcionado». Sin embargo, no hubo disculpas públicas ni comentarios por parte de los Obama, quienes optaron por el silencio.

Antecedentes y qué puede pasar

Desde 2016, Trump ha utilizado las redes sociales para lanzar ataques directos. Este vídeo revive viejos estereotipos racistas relacionados con la esclavitud, utilizados para menospreciar a afroamericanos. Durante su primer mandato retuiteó teorías similares sin reparo alguno. Ahora como presidente, su plataforma principal es Truth Social, donde cuenta con millones de seguidores leales.

La presión bipartidista es inusual en este contexto. Los republicanos en distritos disputados temen perder votos entre minorías y moderados antes de las elecciones intermedias. Aunque la visibilidad de Truth Social está aumentando, también crecen los riesgos asociados a posibles boicots o regulaciones si emergen más contenidos controvertidos como este. Es posible que Trump decida intensificar sus publicaciones o bien moderar su discurso para no alienar aliados como el senador Scott. La polarización continúa creciendo y este episodio revela fisuras dentro de su base.

Mientras tanto, la plataforma sigue activa: desde ella, Trump continúa promoviendo teorías sobre fraude electoral y conspiraciones diversas. Habrá que ver si este escándalo provoca una desaceleración o potencia aún más la tensión existente.