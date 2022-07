Guerra de Ucrania: Rusia anuncia una ‘pausa operativa’

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, anunció una «pausa operativa» de sus tropas en Ucrania para descansar y restaurar su capacidad de combate. Definió el parón como algo necesario para sus soldados:

«Las unidades que llevaron a cabo misiones de combate durante la ‘operación militar especial’ están tomando medidas para llenar sus capacidades de combate. Los militares tienen la oportunidad de relajarse, recibir cartas y paquetes desde casa».

En el comunicado de Defensa no especificaron la duración de la pausa, ni en qué zonas se llevaría a cabo. Por otro lado, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) confirmó que las tropas rusas no cesaron los ataques una vez se hizo oficial el comunicado y, por ende, no lo harán en los próximos días. Así lo aseguraron en su cuenta de Twitter:

«Las fuerzas rusas todavía han llevado a cabo ofensivas terrestres limitadas y ataques aéreos, de artillería y con misiles en todos los ejes el 7 de julio, y es probable que continúen limitándose a acciones ofensivas a pequeña escala mientras reconstruyen las fuerzas y establecen las condiciones para una ofensiva más significativa».

La ralentización de la ofensiva provocó un desgaste del ejercito ruso, esta sería una de las causas por las que informaron del supuesto parón.

El asesor de la Presidencia ucraniana Oleksiy Arestovych confirmó que la presión de sus tropas propiciaron la decisión de los rusos:

«Los ataques a los almacenes debilitaron significativamente la capacidad de hacerlo de manera rápida y organizada. La preparación adicional de la ofensiva en la segunda línea ahora es una tarea no trivial, porque sus reservas están ‘disminuidas’ y disminuirán».

Mientras tanto, preocupa la situación de los civiles y Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, insta a Putin a detener la guerra para evitar los problemas alimentarios que podrían sufrir en determinados puntos del país.