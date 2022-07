Rusia mata a 18 personas con misiles en Ucrania después de que recuperara la Isla de las Serpientes

Un nuevo ataque ruso a la población ucraniana tuvo lugar. Dicho ataque se produjo con una serie de misiles hacia el distrito de Bilhorod-Dnistrovsky, en la región ucraniana de Odesa.

El ataque se llevó a cabo a las 6:00 hora local y el resultado fueron 18 personas fallecidas y 30 personas heridas, entre los que se encuentran tres niños. Además, un total de siete personas pudieron ser rescatadas entre los escombros que produjeron los misiles, entre los que se encuentran otros tres niños, según informa La Razón.

El ataque fue confirmado por el Servicio de Emergencias ucraniano, a través de su página oficial de Facebook.

Al parecer, un conjunto de aviones estratégicos sobrevolaron el Mar Negro y momentos después lanzaron un ataque con misiles en la región de Odesa. Según informan las fuentes, “un misil impactó en un edificio residencial de nueve plantas y otro en un centro recreativo en el distrito de Bilhorod-Dnistrovsky”.

14 dead and 30 wounded after Russian missile hit a high-rise in #Odessa. Russian orcs will pay with blood for all crimes they committed in Ukraine. #PutinWarCriminal #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/rEnaF1d63b

— Mannerheim 🇫🇮🇺🇦 (@WarAgainstPutin) July 1, 2022