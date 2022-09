Filtran los audios de soldados rusos ‘disparando’ críticas contra Vladimir Putin

Las tropas rusas cada vez están más enfadadas con Vladimir Putin y su decisión de invadir Ucrania.

El diario estadounidense The New York Times publicó un artículo donde expone audios verificados de soldados rusos hablando por teléfono desde el campo de batalla en Ucrania con sus familiares en Rusia, y en los que critican la gestión de Putin de la guerra, las pésimas condiciones de sus regimientos o la dificultad para hacer frente a las tropas ucranianas.

“Estamos en Bucha. Nuestra defensa está estancada, estamos perdiendo esta guerra. Nos han dado orden de matar a todas las personas que veamos (…) Putin es un idiota. Quiere tomar Kiev, pero no hay forma de hacerlo”, dijo uno de los soldados rusos en los audios a los que el citado diario tuvo acceso.

Detrás de miles de llamadas realizadas entre los militares y sus familias en Rusia, se encontraban el gobierno ucraniano y sus servicios de inteligencia grabando y analizando cada una de ellas. Hasta el momento, no se habían hecho públicos estos audios.

En esas llamadas telefónicas a amigos y familiares, los soldados rusos ofrecieron relatos internos condenatorios de los fracasos en el campo de batalla y de las ejecuciones de civiles, criticando al mandatario ruso pocas semanas antes de que se diera inicio a la invasión de Ucrania.

“Mamá, esta guerra es la peor decisión que ha tomado nuestro Gobierno. ¿Cuándo va a terminar todo esto, Putin?”, expresó un militar ruso a su madre, que respondió admitiendo que en Rusia los medios contaban que todo iba “de acuerdo con el plan”.

Gracias a los audios también se puede vislumbrar las pérdidas que estaban registrando las Fuerzas Armadas rusas al inicio de la guerra. Un soldado del 331 regimiento aerotransportado informó de que todo el segundo batallón, de 600 soldados, fue “aniquilado”.

Otro miembro de las Fuerzas Armadas rusas, preguntado por un familiar sobre balance de muertos, respondió que en su regimiento habían perdido la vida un tercio de los soldados.

Estos audios, que permiten entender la situación del frente por parte de las tropas rusas, han sido verificados por The New York Times cruzando los números de teléfonos rusos con aplicaciones de mensajería, un proceso que ha tomado dos meses.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la semana pasada una “movilización parcial” de la población en plena guerra en Ucrania, donde las fuerzas rusas han sufrido varias bajas en las últimas semanas a raíz de una serie de contraofensivas de las tropas ucranianas.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han recuperado parte del territorio previamente “ocupado” por Rusia en el este del país, como el caso de la ciudad de Izium, donde han sido encontradas fosas comunes con centenares de cuerpos.