Putin no podrá, en teoría, viajar ni sobrevolar 123 países tras la orden de arresto de la Corte Penal Internacional

El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió el 17 de marzo una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas en la guerra de Ucrania.

El TPI también ha emitio orden de arresto por la misma razón contra la comisaria presiddencia de Derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova.

Según el TPI «hay motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos mencionados, sustracción de menores, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros , y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos». En la orden se especifica que estos delitos se llevan cometiendo desde al menos el 24 de febrero de 2022, fecha en la que el presidente ruso anunció su «operación militar especial» en Ucrania.

El Kremlin lo niega

Desde el Kremlin se niega que el Ejército ruso esté deportando a niños ucranianos contra su voluntad. Según el gobierno ucraniano unos 16.000 niños han acabado trasladados a territorio ruso desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. A su vez un estudio de la Universiad de Yale de febrero de 2023 hablaba de 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.

Adenñas, desde el entorno del poder ruso asegura que la posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente imposible por varios motivos: la corte no puede atender casos in absentia del acusado; Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.

Además, desde Moscú señalan que la orden es «carente de sentido» y recuerdan que su gobierno nunca ratificó el Estatudo de Roma por el que se rige el TPI.

Por el contrario, desde Kiev, el entorno de Zelenski aseguran que este paso a nivel internacional está dando lugar a tener cada vez más esperanzas y avisan al gobierno de Putin que esto «sólo es el principio».